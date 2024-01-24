КМДА пояснила, чому деформувався тунель між станціями метро «Деміївська» – «Либідська»

КМДА отримала перші попередні висновки від Науково-дослідної судово-експертної установи щодо причин деформації тунелю

Причиною деформації тунелю між станціями метро «Деміївська» – «Либідська» є неякісне проєктування та будівництво ділянки. Про це повідомила КМДА.

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Як зазначила пресслужба, КМДА отримала перші попередні висновки від Науково-дослідної судово-експертної установи щодо причин деформації тунелю, що призвело до зупинки руху поїздів між станціями «Деміївська» – «Либідська».

«У своєму висновку науковці зазначили, що причиною є неякісні проєктні рішення з облаштування тунелю в межах аварійної ділянки. А також неякісні будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки», – зазначив Директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

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Пресслужба КМДА наголосила, що відповідно до висновків науковців КП «Київський метрополітен» виконувало всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю.

«Зупинка руху поїздів цією ділянкою була своєчасною. Це дало змогу розпочати встановлення причин виникнення аварійної ситуації із залученням відповідних фахівців, а також відновлювальні роботи», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба КМДА додала, експертне дослідження триває. Його проводять на виконання рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Нагадаємо, рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.

Також говорили про закриття перегону між станціями столичного метро «Почайна» і «Тараса Шевченка». Проте згодом виявилося, що його не планують закривати на час проведення планового ремонту влітку 2024 року.

До слова, ремонт на місці протікання тунелю біля станції «Деміївська» передбачатиме будівництво нової ділянки довжиною до 20 метрів.