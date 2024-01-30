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Висока смертність у в'язницях на окупованих територіях: правозахисники повідомили причину

Катерина Іванова
glavcom.ua
Висока смертність у в'язницях на окупованих територіях: правозахисники повідомили причину
фото: GETTY IMAGES

Через брак робочої сили Росія використовує працю в’язнів на деяких вугільно-металургійних підприємствах

У місцях позбавлення волі на тимчасово окупованих територіях України почастішали випадки смерті ув'язнених за кримінальними статтями. Про це Східна правозахисна група повідомила у Facebook.

«У в'язницях, що перебувають під контролем ФСВП Росії, почастішали випадки смерті в'язнів, які відбувають покарання за кримінальними статтями (не військовополонені та політв'язні). Причиною останнім часом стає передозування наркотиками, а також смерті на виробництві», – йдеться в повідомленні.

Правозахисники додали, що через брак робочої сили Росія на тимчасово окупованих територіях використовує працю в’язнів на деяких вугільно-металургійних підприємствах.

Раніше Східна правозахисна група повідомляла, що з початку 2024 року силовики РФ затримали більше тисячі місцевих жителів на тимчасово окупованій території України. Працівники поліції Росії здійснюють затримання на блок-постах, проводять незаконні обшуки транспорту та порушують кримінальні й адміністративні справи поти мирних жителів.

Нагадаємо, Росія хоче перетворити окуповані території України на сміттєзвалища. Як повідомляє Центр національного спротиву, РФ вже практикує вивезення сміття з Ростовської області на тимчасово окуповані території Донеччини, водночас відмовившись від планів будівництва нового полігону поблизу Ростова через протести місцевих мешканців.

Повідомлялося, що на окупованих територіях росіяни створили базу «нелояльних» українців. Центр нацспротиву зазначає, що РФ перетворює тимчасово окуповані території у в’язницю просто неба.

«Це є свідомою політикою Кремля, який намагається знищити нас на нашій рідній землі», – йдеться в повідомленні.

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Теги: росія правозахисники Facebook в'язниця окуповані території окупанти

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