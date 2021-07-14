США забороняють ввезення собак з України та ще сотні країн

За оцінками CDC, 6% з усіх собак, які ввозяться до США, прибувають із країн з високим ризиком захворювання на сказ

Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) заборонили з 14 липня ввезення до країни собак більш як зі 113 країн у звязку з високим ризиком поширення сказу. До цього переліку входить і Україна, повідомляє офіційний сайт CDC.

Згідно із заявою відомства, нові обмеження необхідні через загрозу потрапляння вірусу собачого сказу на територію Сполучених Штатів.

У списку країн, звідки ввезення собак тимчасово опинилося під забороною, крім України, значаться Китай, Індія, Росія, Білорусія, Бразилія, Саудівська Аравія, Куба, Еквадор і Перу і цілий ряд інших держав.

Відзначається, що в крайніх випадках власникам тварин можуть бути надані виключення з нового правила. Для цього необхідно оформити заявку на ввезення собаки як мінімум за шість тижнів до відвідування країни. В іншому випадку тварина, привезена з країни в списку, буде відправлена додому за рахунок господаря.

За словами ветеринарів, при ввезенні собак з цих країн сертифікати про щеплення від сказу часто виявлялися фальшивими. А через пандемію коронавірусу процес вакцинації собак в багатьох країнах важко відслідковувати, відзначають фахівці.

«Ці тимчасові заходи необхідні, аби забезпечити ввезення до США здорових собак, а також захистити громадське здоров’я від повторного занесення до країни вірусу собачого сказу», – зазначається в повідомленні.

За оцінками CDC, 6% з усіх собак, які ввозяться до США, прибувають із країн з високим ризиком захворювання на сказ. При цьому зазначається, що невакциновані або щеплені не за процедурою собаки не захищені від цієї хвороби та становлять загрозу для суспільства.

Нагадаємо, сказ - смертельне захворювання, що уражає як тварин, так і людей.