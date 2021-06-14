На Київщині введено карантин через сказ

У Білоцерківському районі безпритульний кіт був хворий на сказ

У селі Яблунівка Фурсівської територіальної громади Білоцерківського району виявлено сказ у безпритульного кота. У зв’язку з цим накладено карантинні обмеження на територію с. Глибочка, с. Пилипча, с. Городище, с. Бакали, с. Мала Вільшанка, с. Сорокотяги, с. Мала Сквирка, с. Фесюри, с. Фастівка, с. Коржівка, с. Щербаки, а також територію мисливських угідь Білоцерківської районної громадської організації «Мисливці та Рибалки» та ТОВ «Зелений Гай» в межах визначеної зони. Про це повідомляє Білоцерківський відділ Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.

За попередньою інформацією, через низьку обізнаність громадян безпритульного кота було прийнято в утримання та для проведення лікування. Тварина нанесла неодноразово покуси та 9 червня загинула. Після проведення відповідних досліджень 10 червня було встановлено діагноз на сказ м’ясоїдних.

У зв’язку з цим Білоцерківський відділ Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області закликає не відмовлятися від проведення безкоштовних щеплень своїх домашніх тварин проти сказу, які щорічно проводяться ветеринарами.

Фахівці закликають громадян у разі виявлення тварин з підозрілою та не характерною поведінкою негайно повідомляти Білоцерківську міську державну лікарню ветеринарної медицини (адреса: м. Біла Церква, вул. Товарна, 27, тел. (04563) 6-10-23, 6-52-05).

Що таке сказ

Нагадаємо, що сказ – гостре інфекційне захворювання. Сказ може передаватись людині чи тварині не лише через укус, а також і при ослиненні. Встановлено, що у тварин слина може бути заразною до появи клінічних ознак. Тобто, можна заразитись від тварини, яка не виглядає хворою, а є носієм сказу. При цьому тварина не агресивна, а лагідно облизує того, кого любить. Достатньо зараженій слині потрапити на кон'юнктиву ока, у ніс, на губи, на ушкоджену шкіру навіть при незначній подряпині, і цього вже досить, щоб вірус потрапив у кров.

Сказ вражає центральну нервову систему, супроводжується паралічами і завжди закінчується смертю. Специфічної терапії захворювання на сказ у світі не існує. Випадків одужання людей від сказу не зареєстровано.

Профілактичні заходи

На сьогодні у всьому світі програма раціонального проведення щеплень проти сказу залишається пріоритетною.

Необхідно уважно ставитись до здоров’я власних тварин а також тих, що проживають поряд. Профілактичні рекомендації прості – не пропускати щеплення домашнім улюбленцям. Вакцинацію тварині потрібно робити щорічно.