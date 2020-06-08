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    Міністр юстиції визнав, що запровадження карантину межувало із законом

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    Міністр юстиції Денис Малюська визнав, що запровадження карантину межувало із законом - Міністр юстиції визнав, що запровадження карантину межувало із законом
    Міністр юстиції Денис Малюська визнав, що запровадження карантину межувало із законом

    Малюська не думає, що будуть якісь істотні виплати держави у зв’язку з карантином

    Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що держава не понесе значних збитків у разі рішення Конституційного суду щодо неконституційності запровадження карантину в Україні.

    Про це Малюська заявив в інтерв'ю для Радіо Свобода.

    «Я не думаю, що будуть якісь істотні виплати держави у зв’язку з карантином. А навіть якщо вони й будуть, незначні, то все одно це виправдано», — сказав Малюська.

    Міністр зазначив, що навіть якщо у запровадженні карантину й було якесь порушення Конституції, метою таких дій уряду був захист людей, і ця мета була досягнута.

    «Відповідно я не бачу особливо складних наслідків, з юридичної точки зору чи з точки зору відшкодування шкоди внаслідок оцінки дій Кабміну під час карантину. Вони були на межі законності, але в межах такої законності і були збалансованими».

    Раніше в уряді нагадали, коли можна послаблювати карантин. Список критеріїв

    Нагадаємо, в Україні з 5 червня послаблюються карантинні обмеження. Відповідна постанова № 435 від 3 червня опублікована на Урядовому порталі.

    У Житомирській області через зростання рівня захворюваності на Covid-19 посилили протиепідемічні заходи.

    Також влада Закарпатської області вирішила посилити контроль за дотриманням карантину для зменшення поширення коронавірусу Covid-19.

    На Львівщині карантин продовжили до 12 червня.

    міністр держава карантин влада Денис Малюська коронавірус
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