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Звільнені оборонці привітали усіх мешканців столиці з Днем Києва (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Звільнені оборонці привітали усіх мешканців столиці з Днем Києва (відео)
Звільнені з російського полону привітали мешканців столиці з Днем Києва
фото: скріншот з відео

Після повернення до України звільнені з полону записали привітання до Дня Києва

Звільнені з російського полону українські захисники передали теплі привітання усім мешканцям столиці з нагоди Дня Києва. Зворушливе відео вони записали по поверненню до України в рамках великого обміну військовополоненими. Про це повідомляє «Главком».

Як відомо, Україна успішно завершила третій етап обміну полоненими за формулою «1000 на 1000», повернувши з російського полону 303 українських військових.

«303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено», – розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, щороку наприкінці травня Київ відзначає День міста. У 2025 році свято припадає на 25 травня.

Офіційно прийнятою датою заснування Києва вважається 482 рік. За легендою, місто заснував полянський князь Кий з братами Щеком і Хоривом, а також сестрою Либіддю. Назва столиці походить від імені Кия – найстаршого з трьох братів.

Вперше День Києва відзначили у 1982 році – тоді місту виповнилося 1 500 років. Цьогоріч столиця України святкує своє 1543-річчя.

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Теги: столиця Київ обмін полоненими

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