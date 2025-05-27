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Ведучий Євген Янович розповів, як пережив пряме влучання дрона в його будинок

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ведучий Євген Янович розповів, як пережив пряме влучання дрона в його будинок
За словами Євгена, він живе там, де «іноді буває гучно», але цього разу все було особливо близько та небезпечно
фото: yanovychzhenya/Instagram

Янович розповів, що під час повітряної тривоги зазвичай ховається у ліфті, однак визнав, що ця ідея не найкраща

В ніч на 25 травня, коли Росія здійснила чергову масовану атаку на українські міста, в епіцентрі подій опинився відомий український ведучий Євген Янович, який, за його словами, ледь не загинув. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю артиста Сергію Стерненкові.

За словами Євгена, він живе там, де «іноді буває гучно», але цього разу все було особливо близько та небезпечно.

«Ну такий я, таку локацію вибрав для життя, де буває час від часу гучно. І от так сталося, що сьогодні прямо в будинок, де я живу, але на перші поверхи знизу – впав дрон. Прямо здетонував. Я чув, як він, знаєш, жужить і прискорюється, і пікірує», – каже він.

Янович розповів, що під час повітряної тривоги зазвичай ховається у ліфті, де з усіх боків захист. Проте цього разу актор визнав, що ця ідея не найкраща.

«Я зазвичай у моменти, коли шахеди, йду в ліфт, сідаю – тому що там по чотири стіни з кожної сторони, у нас в центрі будівлі ліфт. Тобто я розумію шахеди, але потім дивлюся: якщо будуть крилаті ракети – якщо що, кудись піду. Але я відчув це і думаю: «Ага, ну уже бахнуло, пора спускатися». Це дуже дебільна логіка, не робіть так більше ніколи. Робіть до, тому що було чимало диму на поверхах», – сказав співзасновник студії «Мамахохотала».

Янович каже, що після події отримав багато повідомлень від друзів і знайомих. «Я не бачив масштабу, тому що ніч, і ти ж не виходиш фотографувати, ще щось. Я одразу в укриття. А вранці я просто заснув. Звісно, я прокидаюсь – у мене хтозна скільки пропущених і всього іншого. Так, якщо десь поруч із вами прилітає – напишіть знайомим, що з вами все окей. Тому що фотографію будинку виставили, і всі – давай тобі писати, дзвонити», – розповів ведучий.

За його словами, звук вибухів від балістичних ракет суттєво відрізняється від того, коли щось падає безпосередньо на будинок. Та особливо складним, за словами шрумена, було спостерігати за сусідами, зокрема сім’ями з маленькими дітьми, які не розуміють повної небезпеки, але відчувають страх.

«Найстрашніше в цьому всьому – дивитися. Тому що ніч перед цим... У мене на поверсі живуть сусіди з малими дітьми. Їм по чотири - п'ять років. Вони вже все усвідомлюють, але не знають, як себе поводити. І мами просто сиділи... Ми сиділи, і коли якраз збивали перед цим балістику в ніч, вони просто в цей момент рефлекторно... Мами їх просто закривають собою», – розповів він.

Ці переживання змушують замислитися над тим, як почуваються люди, які несуть відповідальність не тільки за себе, але й за близьких.

«Я не уявляю, як у цей момент себе почувають і малеча, і їхні батьки. Це просто якась жахлива емоція. Ти сам із собою себе якось там не можеш... А як себе почувають люди, які відповідальні не тільки за себе? Це жах», – зазначив Янович.

Євген також зізнався, що спочатку не повністю усвідомлював небезпеку, але згодом емоції його наздогнали.

«Коли це все пролетіло, ти десь всередині процесу знаходишся і не усвідомлюєш. Я себе не накручував. Мені просто всі вранці пишуть: «А ти зразу зрозумів, що це по твоєму будинку прилетіло?». І коли ти на сходовому майданчику відчуваєш дим і гар – то ти розумієш, що це десь дуже поруч», – пояснив Женя.

Наостанок він підкреслив, що в будинку поранених небагато і нема загиблих, але сумні новини надходять з інших регіонів країни.

«Усі живі. У будинку, наскільки я знаю, хтось легенько поранений, але, здається, без жертв. Слава богу. Сьогодні, на жаль, були загиблі – в інших місцях, у Житомирській області росіяни вбили трьох дітей. Є загиблі ще в кількох регіонах», – підсумував ведучий.

 

Нагадаємо, у ніч на 25 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України, застосувавши загалом 367 повітряних засобів атаки. Зокрема, ворог випустив дев'ять балістичних ракет «Іскандер», 55 крилатих ракет Х-101, одну крилату ракету Х-22, чотири авіаційні ракети Х-59/69, а також 298 ударних безпілотників.

Раніше повідомлялося, що у селі Мархалівка Київської області під час російського обстрілу 25 травня загинув 77-річний науковець Микола Ліхтер. Він був доцентом Національного університету біоресурсів та природокористування України та мав понад 50 років наукового стажу. 

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Теги: Київ обстріл ракетна атака

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