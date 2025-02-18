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Вимагав гроші за фіктивну дезінфекцію. У Києві судитимуть посадовця Держпродспоживслужби

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Вимагав гроші за фіктивну дезінфекцію. У Києві судитимуть посадовця Держпродспоживслужби
Слідчі затримали фігуранта під час отримання ним другої частини «траншу» у розмірі $1 тис.
фото: Національна поліція України/Facebook

Cправу передано до суду, а посадовцю загрожує до чотирьох років ув’язнення

У Києві правоохоронці викрили корупційну схему, організовану начальником відділу столичного управління Держпродспоживслужби. Чиновник вимагав $3 тис. за видачу акту про фіктивну дезінфекцію приміщень без фактичного проведення робіт. Про це повідомила пресслужби поліції Києва.

Як повідомили у поліції Києва, чмновника затримали під час отримання другої частини хабаря. Наразі справу передано до суду, а посадовцю загрожує до чотирьох років ув’язнення.

За даними слідства, у травні 2024 року до Держпродспоживслужби звернувся фермер для проведення дезінфекції у приміщеннях та отримання відповідного акту, необхідного для подальшої діяльності господарства. Керівник відділу повідомив йому про надмірну завантаженість та відтермінував проведення профілактичних заходів.

«Надалі чиновник запропонував заявнику за $3 тис. надати відповідний акт про проведення обробки виробничих приміщень від комах та гризунів без фактичного виїзду на об’єкт», – зазначили у пресслужбі.

Слідчі затримали фігуранта під час отримання ним другої частини «траншу» у розмірі $1 тис.
Слідчі затримали фігуранта під час отримання ним другої частини «траншу» у розмірі $1 тис.
фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі затримали фігуранта під час отримання ним другої частини «траншу» у розмірі $1 тис. та повідомили про підозру за одержання службовою особою неправомірної вигоди. На час слідства він був відсторонений від займаної посади.

Вимагав гроші за фіктивну дезінфекцію. У Києві судитимуть посадовця Держпродспоживслужби фото 1
фото: Національна поліція України/Facebook

«Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років», – зазначили у столичній поліції.

Нагадаємо, перший заступник начальника Північного міжрегіонального ГУ Державної служби з питань безпечності харчових продуктів отримав підозру за фактом вимагання та одержання хабаря. Досудовим розслідуванням встановлено, що до посадовця звернувся підприємець, який возить до України рибу та морепродукти, щоб уточнити питання розмитнення цих товарів. 

До слова, Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо працівниці комунального підприємства, яка обіцяла за гроші допомогти з місцем для поховання на Південному кладовищі (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. 

Теги: хабар чиновник розслідування фермер

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