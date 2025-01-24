Побиття школярки у Києві: поліція допитала потерпілу та свідків

Учасницями побиття були чотири дівчини, віком від 11 до 15 років, дві з яких завдавали потерпілий ударів по обличчю

Столичні правоохоронці встановили всіх учасників конфлікту, в якому побили 13-річну школярку в Оболонському районі Києва. Серед них і ті, хто вдарив дівчинку по обличчю. Про це повідомляє поліція Києва та Київська міська прокуратура.

Зазначається, що учасницями побиття були чотири дівчини, віком від 11 до 15 років, дві з яких завдавали потерпілий ударів по обличчю.

Наразі неповнолітні разом з батьками та законними представниками перебувають в територіальному управлінні поліції, де надають пояснення з приводу зазначених подій.

Крім того, з підлітками працюють ювенальні поліцейські, представники соціальних служб та адміністрації навчальних закладів.

Що повідомила потерпіла

У прокуратурі повідомили, що, зі слів дівчини, в той день знайомі «запросили її на розмову». Конфлікт, який потрапив на відео, стався на спортивному майданчику. Двоє дівчат почали по черзі били дівчину по обличчю та погрожували закидати яйцями, а ще дві – знімали все це на телефон. Причиною агресії за словами потерпілої стали непорозуміння між підлітками. Після конфлікту дівчина пішла додому, втім матері нічого не розповіла.

Свідків конфлікту допитано за методикою «зеленої кімнати», додали у прокуратурі.

Досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 126 Кримінального кодексу України – побої й мордування.

Що відомо про конфлікт

Нагадаємо, ввечері 23 січня правоохоронці виявили в одному із телеграм-каналів відео, на якому підлітки бʼють дівчину по обличчю на спортивному майданчику. За попередньою інформацією, дівчата покликали на прогулянку потерпілу, а згодом між ними розпочався конфлікт. Відео зняла одна із дівчат-учасниць конфлікту. Вона знімала відео, а інші двоє завдали 13-річній потерпілій тілесні ушкодження. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття школярки в Оболонському районі столиці.

За вказаним фактом слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 (Побої і мордування) Кримінального кодексу України.

Також цю ситуацію прокоментував голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

За його словами, районна адміністрація спільно з правоохоронцями та керівництвом навчального закладу працює над розслідуванням конфлікту. Фесик заявив, що тримає це питання на особистому контролі.

Нагадаємо, що у Хмільницькому районі 13-річний підліток побив шестикласника, знявши це на відео. 22 січня в поліцію звернулась мати 12-річного хлопчика. Жінка повідомила, що в одній із соцмереж побачила відео, на якому біля місцевого магазину учень восьмого класу завдає тілесних ушкоджень її сину, учню шостого класу цього ж ліцею. За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство). Остаточна правова кваліфікація події буде надана після проведення всіх слідчих дій.