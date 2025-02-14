Забезпечення ЗСУ бронежилетами. Ігор Хмурий анонсував нове розслідування

Спецпроєкт розповідає, чому забезпечення ЗСУ бронежилетами було зірване

Протягом 2024 року Ігор Хмурий та команда «СтопКору» провели масштабне розслідування, яке охопило рік ретельного аналізу, комунікацій із представниками ринку та складних емоційних переживань – від оптимізму до гіркого розчарування. Суть їхньої роботи – дослідження зриву запланованого постачання бронежилетів для ЗСУ.

З початку незалежності питання оснащення армії були болючою темою. Навіть засоби індивідуального захисту для ЗСУ вважались дефіцитом. АТО бійці зустріли з лише 1 213 бронежилетів. Далі їх чисельність зросла до 14 000, але все одно це було краплею в морі на фоні реальної потреби.

Після повномасштабного вторгнення 2022 року ситуація стала критичною. Вітчизняні виробники на той час виготовляли лише 3-5 тисяч бронежилетів на місяць, що було недостатнім для забезпечення армії. На тлі хаосу перших місяців війни волонтери скуповували бронежилети за кордоном, тоді як державні закупівлі супроводжувалися помилками та корупційними скандалами ціною у мільярди гривень.

Також військові зіткнулися з проблемою застарілих стандартів. Металеві бронеплити без розмірної залишаються в обігу дотепер. Лише навесні 2023 МОУ адаптувало вимоги до закупівель під реалії війни з рф.Попри складнощі – ракетні обстріли, логістичну кризу та евакуацію підприємств – українські виробники змогли адаптуватися і навіть розпочали виробництво керамічних плит. У 2024 році 5 з 6 зразків бронежилетів ЗСУ були вітчизняного виробництва. Далі Міноборони реформувало своє невдале держпідприємство «Агенція у сфері оборонних закупівель», перетворивши його на «Державний оператор тилу», який мав централізувати закупівлі. Бюджет на бронежилети зріс до 6-7 млрд грн, які протягом 2024 мали перетворитись понад 200 тисяч нових комплектів. Але замість покращення процесу нова централізація породила скандали, непрозорі тендери та вибіркову лояльність до окремих виробників. Як наслідок, армія недоотримала половину із запланованих бронежилетів, а замовник відновив спроби імпорту. Причому, допускаючи до торгів прокладки, переписані під тендери буквально на колінці.

У новому спецпроєкті Ігоря Хмурого «Хто зірвав закупівлю бронежилетів для ЗСУ?» команда «СтопКору» зібрала ексклюзивні документи, проаналізувала ситуацію і крок за кроком розповідає, чому локалізація виробництва бронежилетів в Україні перетворилася на боротьбу за гроші, а не на захист армії.