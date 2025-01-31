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Розслідувачі назвали країну, яка досі постачає до РФ метали для виробництва зброї

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Розслідувачі назвали країну, яка досі постачає до РФ метали для виробництва зброї
Російський диктатор Володимир Путін та очільник Китаю Сі Цзіньпін
фото з відкритих джерел

Держава зі Східної Азії стала для Росії єдиним джерелом галію та германію

Внаслідок запроваджених США та ЄС санкцій Китай став головним постачальником до Росії рідкісних металів, які необхідні для виробництва озброєння – в тому числі, ядерного. Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Схеми». 

«Китай став для Росії єдиним джерелом галію та германію, а також – одним з лідерів у постачанні стибію, хімічних елементів, необхідних для виробництва зброї, зокрема ядерної. Імпортують ці метали в Росію державні та приватні компанії, які так чи інакше повʼязані з російським військово-промисловим комплексом, купуючи їх у китайських фірм з державним капіталом», – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що після запровадження санкцій у 2022 році практично зупинилися поставки до Росії галію та германію з усього світу. Проте вже у 2023 році монополістом у цьому сегменті став Китай.

Ще одним постачальником стибію (дуже крихкого металу) є Обʼєднані Арабській Емірати. 

Розслідувачі назвали країну, яка досі постачає до РФ метали для виробництва зброї фото 1

Загалом авторам розслідування вдалося ідентифікувати біля 20 китайських компаній, які постачали до Росії такі метали. Третина з них частково належать державі, а інші – компаніям з державним капіталом.

Галій, що постачається з Китаю, також використовується РФ у виробництві ядерних снарядів. Він потрібен для стабілізації плутонієвих бомб.

Офіційно у Китаї заперечують факти постачання Росії компонентів, необхідних для військової промисловості. 

Раніше російський економіст Владислав Іноземцев, на якого Кремль повісив ярлик «іноагента» назвав «Главкому» товар, заборона імпорту якого найбільше би вдарила по економіці Росії. Це – хміль.

Адже Росія виробляє всього 2% від хмелю, який використовує в пивній промисловості. Водночас пивна промисловістьпродає продукцію на 1 трлн рублів на рік, її споживає 60% населення.

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Теги: санкції росія Китай розслідування озброєння населення

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