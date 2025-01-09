Вимагав хабар рибою. Затримано посадовця Держпродспоживслужби

За $400 за кожну машину або за «подяку» у вигляді риби підозрюваний пообіцяв забезпечити швидке митне оформлення продуктів

Перший заступник начальника Північного міжрегіонального ГУ Державної служби з питань безпечності харчових продуктів отримав підозру за фактом вимагання та одержання хабаря. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до посадовця звернувся підприємець, який возить до України рибу та морепродукти, щоб уточнити питання розмитнення цих товарів.

«На це йому повідомили про можливі проблеми в оформленні необхідних документів. Однак за $400 за кожну машину або за «подяку» у вигляді риби підозрюваний пообіцяв забезпечити швидке митне оформлення продуктів. Зрештою зійшлися на тому, що краще розраховуватися грошима», – розповіли в прокуратурі.

фото: Київська міська прокуратура

Під час розслідування задокументовано неодноразове отримання посадовцем грошей за «допомогу» в розмитнені автомобілів з рибою та морепродуктами.

Наразі його затримали в порядку ст. 208 КПК України під час одержання $1200. Гроші чоловік кожного разу просив покласти під книжку на його столі.

Нагадаємо, уперше за часів незалежності України до водойм Закарпаття вселено 8783 екз. мальків червонокнижного харіуса європейського, вирощеного на рибоводному форелевому заводі «Лопушно». Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм.

«Водні об’єкти басейну Тиси збагатилися 21,4 тис. екз. червонокнижного лосося дунайського (головатиці). Разом із тим водойми одразу чотирьох регіонів – Львівщини, Івано-Франківщини, Закарпаття та Буковини збагатилися 253 тис. екз. мальків струмкової форелі», – йдеться у повідомленні.

Загалом протягом минулого року у рибогосподарські водні об’єкти України вселено понад 10,8 млн екз. цінних видів риб – харіуса європейського, лосося дунайського, форелі струмкової, коропа, товстолоба, білого амура та ін., зазначають у Держрибагентстві.