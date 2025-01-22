Троє молодиків винайшли спосіб, як за безцінь заволодіти брендовими прикрасами

Троє киян на сайті магазину прикрас у довільному порядку підбирали десятизначний промокод, доки не отримували суттєву знижку на товар

У Києві судитимуть трьох молодиків, які шахрайським шляхом заволоділи прикрасами відомого бренду. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

Фігуранти підбирали промокод, отримуючи велику знижку, та за безцінь скуповували ювелірні вироби, а потім їх перепродавали, спричинивши підприємству збитків на суму понад 150 тис. грн. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Злочин викрили слідчі Печерського управління поліції спільно зі співробітниками Департаменту внутрішньої безпеки навесні 2023 року. Як встановили правоохоронці, троє киян, віком від 21 до 23 років, на сайті магазину прикрас у довільному порядку підбирали десятизначний промокод, доки не отримували суттєву знижку на товар.

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У ході обшуків за місцем мешкання фігурантів правоохоронці вилучили «придбані зі знижкою» прикраси, а також бірки та пусті коробки від них фото: відділ комунікації поліції Києва

У подальшому зловмисники скуповували підвіски, браслети, сережки та інші ювелірні вироби зі знижкою, яка варіювалася від 50% до майже повної вартості прикраси. Отримане шахрайським шляхом майно відомого всесвітнього бренду, ділки у подальшому перепродавали. Загалом, внаслідок дій підозрюваних, підприємство зазнало збитків на суму понад 150 тис. грн.

Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі фото: поліція Києва

У ході обшуків за місцем мешкання фігурантів правоохоронці вилучили «придбані зі знижкою» прикраси, а також бірки та пусті коробки від них. Тоді, слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозри за ч. 3 та ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Слідчі звершили досудове розслідування, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Повідомляється, шо санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Запоріжжі правоохоронці викрили організовану групу шахраїв, які ошукали людей на понад 9,5 мільйонів гривень. 59-річний організатор залучив до складу злочинної групи чотирьох жителів Запоріжжя – двох чоловіків, 48 та 49 років, і двох жінок, 50 та 64 років. Він розробив шахрайську «схему», розподілив ролі між виконавцями, а зрештою – і здобуті злочинним шляхом кошти. Зловмисники пропонували місцевим жителям інвестувати гроші в розвиток «ювелірної корпорації» для отримання прибутку від її господарської діяльності. Вони підписували з вкладниками документи, зміст яких не мав жодного стосунку до інвестування, зокрема акти прийому-передачі грошей, договори про залучення внесків членів кредитної спілки тощо. Повертати інвестовані кошти зловмисники не збирались та, щоб «прикрити» свою злочинну діяльність, здійснювали виплату відсотків, які не перевищували 30% від суми загального внеску.

Раніше Національна поліція України попередила громадян про шахрайства під приводом купівлі й доставки автомобілів, дронів та спорядження для військовослужбовців.