Вбивство на АЗС у Києві: чоловіка, який застрелив пенсіонера, буде відправлено до психлікарні
За даними слідства, підозрюваний із 2012 року періодично лікувався в медичних закладах, де надають психіатричну допомогу
Чоловіка, який у 2024 році застрелив пенсіонера на заправці в Києві, направлять на примусове лікування до психлікарні із суворим наглядом. Прокуратура направила відповідне клопотання до суду. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Судово-медична експертиза, яку проводили під час досудового розслідування, встановила, що 41-річний стрілець не був здатний усвідомлювати своїх дій та контролювати їх – ані на момент вбивства, ані тепер.
За даними слідства, підозрюваний із 2012 року періодично лікувався в медичних закладах, де надають психіатричну допомогу.
Правоохоронці кваліфікували його дії як:
- умисне вбивство з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України);
- розбійний напад (ч. 4 ст. 187 ККУ);
- незаконне заволодіння автомобілем (ч. 3 ст. 289 ККУ);
- придбання, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ).
Наразі чоловік перебуває під вартою у спеціалізованому медичному закладі.
Нагадаємо, у Києві на Кільцевій дорозі біля АЗС сталося вбивство. Момент злочину потрапив на відео камер спостереження. Кадри вбивства з'явилися у мережі. На опублікованому відео видно, як чоловік підходить до свого авто, а в цей момент у нього впритул вистрілює інший чоловік. Предмет з якого стріляли схожий на рушницю.
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