Вбивство на АЗС у Києві: чоловіка, який застрелив пенсіонера, буде відправлено до психлікарні

Судово-медична експертиза встановила, що 41-річний стрілець не був здатний усвідомлювати своїх дій та контролювати їх

За даними слідства, підозрюваний із 2012 року періодично лікувався в медичних закладах, де надають психіатричну допомогу

Чоловіка, який у 2024 році застрелив пенсіонера на заправці в Києві, направлять на примусове лікування до психлікарні із суворим наглядом. Прокуратура направила відповідне клопотання до суду. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Судово-медична експертиза, яку проводили під час досудового розслідування, встановила, що 41-річний стрілець не був здатний усвідомлювати своїх дій та контролювати їх – ані на момент вбивства, ані тепер.

За даними слідства, підозрюваний із 2012 року періодично лікувався в медичних закладах, де надають психіатричну допомогу.

Правоохоронці кваліфікували його дії як:

умисне вбивство з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України);

розбійний напад (ч. 4 ст. 187 ККУ);

незаконне заволодіння автомобілем (ч. 3 ст. 289 ККУ);

придбання, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ).

Речові докази, вилучені у стрілка фото: Київська міська прокуратура

Наразі чоловік перебуває під вартою у спеціалізованому медичному закладі.

Нагадаємо, у Києві на Кільцевій дорозі біля АЗС сталося вбивство. Момент злочину потрапив на відео камер спостереження. Кадри вбивства з'явилися у мережі. На опублікованому відео видно, як чоловік підходить до свого авто, а в цей момент у нього впритул вистрілює інший чоловік. Предмет з якого стріляли схожий на рушницю.