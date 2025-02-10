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Вбивство на АЗС у Києві: чоловіка, який застрелив пенсіонера, буде відправлено до психлікарні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Вбивство на АЗС у Києві: чоловіка, який застрелив пенсіонера, буде відправлено до психлікарні
Судово-медична експертиза встановила, що 41-річний стрілець не був здатний усвідомлювати своїх дій та контролювати їх
фото: Київська міська прокуратура

За даними слідства, підозрюваний із 2012 року періодично лікувався в медичних закладах, де надають психіатричну допомогу

Чоловіка, який у 2024 році застрелив пенсіонера на заправці в Києві, направлять на примусове лікування до психлікарні із суворим наглядом. Прокуратура направила відповідне клопотання до суду. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Судово-медична експертиза, яку проводили під час досудового розслідування, встановила, що 41-річний стрілець не був здатний усвідомлювати своїх дій та контролювати їх – ані на момент вбивства, ані тепер.

За даними слідства, підозрюваний із 2012 року періодично лікувався в медичних закладах, де надають психіатричну допомогу.

Правоохоронці кваліфікували його дії як:

  • умисне вбивство з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України);
  • розбійний напад (ч. 4 ст. 187 ККУ);
  • незаконне заволодіння автомобілем (ч. 3 ст. 289 ККУ);
  • придбання, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ).
Речові докази, вилучені у стрілка
Речові докази, вилучені у стрілка
фото: Київська міська прокуратура

Наразі чоловік перебуває під вартою у спеціалізованому медичному закладі.

Нагадаємо, у Києві на Кільцевій дорозі біля АЗС сталося вбивство. Момент злочину потрапив на відео камер спостереження. Кадри вбивства з'явилися у мережі. На опублікованому відео видно, як чоловік підходить до свого авто, а в цей момент у нього впритул вистрілює інший чоловік. Предмет з якого стріляли схожий на рушницю.

Теги: експертиза чоловік розслідування напад вбивство прокуратура

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