Військовий експрокурор пояснив, що не так зі справою затриманих генералів

«Питання треба ставити так: військовослужбовець у випадку вчинення кримінального правопорушення, яке не має тяжких наслідків, має виконати свій військовий обов’язок»

Проблема розгляду кримінальних проваджень щодо військовослужбовців у загальних судах полягає у відсутності фахової експертизи з питань військової стратегії та тактики. Про це зауважив колишній військовий прокурор Павло Богуцький в інтерв'ю «Главкому».

Як зазначає експрокурор, наразі всі суди, що розглядають справи про військові кримінальні правопорушення, покладаються на висновки Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, єдиного спеціалізованого відділу в країні. Однак, за словами Богуцького, цього недостатньо, адже ухвалення рішень у таких справах вимагає стратегічного рівня мислення та залучення фахівців Генерального штабу чи Національного університету оборони.

«Я не хочу нічого поганого стверджувати про кваліфікацію та підготовку експертів цього інституту (а там працюють колишні офіцери), але є ситуації, які потребують стратегічного рівня мислення і прийняття рішень. Це рівень Генерального штабу, тих, хто працює нині або проходить службу у Національному університеті оборони та здійснює відповідні наукові дослідження, предметом яких є питання військової стратегії. А в законодавстві специфіка проведення експертиз у зазначених випадках не врахована – потрібно було передбачити обов'язковість залучення саме таких фахівців», – зауважив Павло Богуцький.

Військовий експрокурор зазначає, що кримінальне провадження щодо екскомандира 125-ї бригади Артура Горбенка та колишнього командувача оперативного угрупування військ «Харків» Юрія Галушкіна стосується саме ухвалення оперативно-стратегічних і стратегічних рішень. Він наголошує, що робити висновки у таких справах, ґрунтуючись лише на загальних військових знаннях, є неправильним:

«Тепер щодо підозри командиру бригади територіальної оборони. Є специфіка військових частин ТрО – це не механізовані частини, які є основою ведення бойових дій. Призначення територіальної оборони з самого початку – це організація оборони на певній території і виконання лише частини тих завдань, які спроможні виконати Збройні сили, Сухопутні війська. Від цього залежать укомплектованість, штат, озброєння тощо.

Хіба Бойовий статут механізованих, танкових військ Сухопутних військ ЗСУ, який дозволяє зробити висновок щодо відповідності чи невідповідності дій командування у бойовій обстановці, поширює свою дію на бригади і батальйони територіальної оборони? Тут є питання, яке потребує фахового вирішення. І хто має на нього давати відповідь – цивільний, який не розуміється в цих особливостях, чи все-таки той, хто має належну підготовку з військового законодавства, розуміється у призначенні Сил оборони, в озброєнні та в інших питаннях, які стосуються застосування військ?».

Також Павло Богуцький ставить під сумнів необхідність утримання під вартою екскомандира бригади територіальної оборони Горбенка, якого звинувачують у недбалості, або ж колишнього командувача ОУВ «Харків» Галушкіна. За його словами, ці особи мають значний досвід, займають важливе соціальне становище та не ухилялися від слідства. Він припускає, що замість найсуворішого запобіжного заходу варто було б розглянути можливість використання їхніх знань і досвіду, навіть якщо не на командних посадах, то принаймні на тих, які потребують спеціальних військових компетенцій.

«Питання треба ставити таким чином: військовослужбовець у випадку вчинення кримінального правопорушення, яке не має тяжких наслідків, має виконати свій військовий обов’язок. І цю обставину мають враховувати суди, але чи будуть вони це робити у випадках, які цього потребують, якщо не розуміють і не сприймають особливостей військової служби?», – підкреслив експрокурор.

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника. Вони через недбалість дозволили окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. Мова про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. Зазначається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

До слова, Печерський райсуд обрав запобіжний захід полковнику Іллі Лапіну у справі про неналежну оборону Харківщини. Його взято під варту.

Водночас за екскомандира оперативно-тактичного угруповання «Харків», бригадного генерала Юрія Галушкіна було внесено заставу. А Печерський райсуд Києва оголосив запобіжний захід колишньому командирові 125-ї окремої бригади Тероборони Артурові Горбенку. Його відправили під варту на два місяці з правом внести заставу у 25 млн грн.

Як повідомлялося, 20 січня працівники ДБР у взаємодії з СБУ та за сприяння Міністерства оборони і командування ЗСУ затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Дмитра Рюмшина. Він не реагував на правопорушення у своєму підрозділі, у тому числі на самовільне залишення військової частини бійцями.

Згодом 22 січня суд обрав запобіжний захід екскомандиру 155-ї механізованої бригади «Анна Київська» Дмитру Рюмшину – тримання під вартою з альтернативою застави у 90 млн грн.