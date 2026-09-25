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Росія атакувала Київ: уламки БпЛА впали на багатоповерхівку, є постраждалий

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Київ: уламки БпЛА впали на багатоповерхівку, є постраждалий
Київ потрапив під атаку БпЛА
фото з відкритих джерел

У Соломʼянському районі зафіксовано падіння БпЛА

У ніч на 25 вересня в Києві пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ, у напрямку столиці рухалися російські реактивні безпілотники, маршрути яких пролягали зокрема через Вишгород, Бровари, Коцюбинське та інші населені пункти Київської області. Про це пише «Главком».

У столиці лунали вибухи та працювали сили протиповітряної оборони, а мешканці Борисполя повідомляли про пожежу.

У КМВА пишуть, що у Соломʼянському районі Києва сталося падіння БпЛА на нежитлову будівлю та на 25-поверховий житловий будинок. 

У Подільському районі пошкоджено нежитлову будівлю. Також стало відомо про одного постраждалого. Йому надається необхідна допомога.

Нагадаємо, внаслідок російської комбінованої атаки в ніч проти 24 вересня зазнала пошкоджень будівля Київського міського пологового будинку № 2. Попри обстріли та руйнування, серед пацієнтів і медичного персоналу потерпілих немає, адже всі завчасно спустилися в укриття. 

Попри завдані збитки, Київський міський пологовий будинок № 2 продовжує працювати у штатному режимі та надавати всю необхідну медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі Росія завдала чергового удару по столиці дронами та ракетами. Руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури зафіксовано у Подільському, Солом’янському, Дніпровському та Дарницькому районах.

Теги: укриття Київ

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