Російські дрони атакували Київ: є влучання в декількох районах столиці (фото)
Унаслідок атаки БпЛА в будівлі вибито вікна та пошкоджено конструкції
Російські дрони атакували Київ ввечері 10 вересня. В Оболонському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено двоповерхову офісну будівлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка.
За попередньою інформацією, внаслідок падіння безпілотника у будівлі пошкоджено вікна та окремі конструкції. Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.
Також у Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, влучання БпЛА в покрівлю чотириповерхового бізнес-центру. Екстрені служби прямують на місце. Також мер міста повідомив, що в Оболонському районі дрон влучив в складську будівлю. На місці атаки вирує пожежа.
На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки. Точні масштаби пошкоджень також встановлюються. Влада Києва закликає мешканців міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час атак.
Варто нагадати, що унаслідок чергової російської атаки безпілотниками по столиці в Голосіївському районі поранено трьох людей, а також зафіксовано пожежі та руйнування цивільної інфраструктури.
За даними рятувальників, ворожий БпЛА влучив у територію автозаправної станції. На місці удару загорівся легковий автомобіль та зазнала пошкоджень зупинка громадського транспорту. Окрім цього, спалахнула пожежа у восьмиповерховій нежитловій будівлі.
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