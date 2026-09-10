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Російські дрони атакували Київ: є влучання в декількох районах столиці (фото)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Російські дрони атакували Київ: є влучання в декількох районах столиці (фото)
На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки
фото: glavcom.ua

Унаслідок атаки БпЛА в будівлі вибито вікна та пошкоджено конструкції

Російські дрони атакували Київ ввечері 10 вересня. В Оболонському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено двоповерхову офісну будівлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка.

За попередньою інформацією, внаслідок падіння безпілотника у будівлі пошкоджено вікна та окремі конструкції. Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.

Також у Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, влучання БпЛА в покрівлю чотириповерхового бізнес-центру. Екстрені служби прямують на місце. Також мер міста повідомив, що в Оболонському районі дрон влучив в складську будівлю. На місці атаки вирує пожежа.

Наслідки атаки окупантів
Наслідки атаки окупантів
фото: glavcom.ua

На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки. Точні масштаби пошкоджень також встановлюються. Влада Києва закликає мешканців міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час атак.

Варто нагадати, що унаслідок чергової російської атаки безпілотниками по столиці в Голосіївському районі поранено трьох людей, а також зафіксовано пожежі та руйнування цивільної інфраструктури.

Наслідки атаки
Наслідки атаки
фото: glavcom.ua

За даними рятувальників, ворожий БпЛА влучив у територію автозаправної станції. На місці удару загорівся легковий автомобіль та зазнала пошкоджень зупинка громадського транспорту. Окрім цього, спалахнула пожежа у восьмиповерховій нежитловій будівлі.

 

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Теги: Віталій Кличко Київ війна обстріл

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