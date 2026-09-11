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Нічна атака на Київ: семеро поранених, у двох районах вирували пожежі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічна атака на Київ: семеро поранених, у двох районах вирували пожежі
Рятувальники гасять пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу
фото: ДСНС Києва/Facebook

У результаті атаки було пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок у Дніпровському районі

Унаслідок чергового удару російських військ по Києву у ніч проти 11 вересня поранення отримали семеро людей. Крім того, у кількох районах столиці зафіксовано руйнування та пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

У Дніпровському районі горів фасад будинку
У Дніпровському районі горів фасад будинку
фото: ДСНС Києва/Facebook

У Дніпровському районі під обстріл потрапив дев'ятиповерховий житловий будинок. Зайнявся фасад будівлі з першого по п'ятий поверхи, а також квартира на другому поверсі. Рятувальники врятували семеро мешканців, ще семеро осіб із травмами різного ступеня тяжкості передали медикам швидкої допомоги.

У результаті атаки було пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок у Дніпровському районі
У результаті атаки було пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок у Дніпровському районі
фото: ДСНС України/Facebook
Нічна атака на Київ: семеро поранених, у двох районах вирували пожежі фото 1
фото: ДСНС України/Facebook
Нічна атака на Київ: семеро поранених, у двох районах вирували пожежі фото 2
фото: ДСНС України

В Оболонському районі столиці через ворожу атаку спалахнула пожежа в одноповерховій складській будівлі. О 22:53 підрозділам ДСНС вдалося локалізувати займання, а о 23:53 – повністю його ліквідувати. У цьому районі обійшлося без постраждалих.

Нагадаэмо, російські терористи атакували Київщину ударними дронами. У  Бучанському, Фастівському та Обухівському районах пошкоджено 17 об’єктів. Серед них – приватні будинки, транспортні засоби, складські та виробничі приміщення, ангар і ветеринарна клініка.

Теги: Київ обстріл дрон

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