Нічна атака на Київ: семеро поранених, у двох районах вирували пожежі

У результаті атаки було пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок у Дніпровському районі

Унаслідок чергового удару російських військ по Києву у ніч проти 11 вересня поранення отримали семеро людей. Крім того, у кількох районах столиці зафіксовано руйнування та пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

У Дніпровському районі горів фасад будинку фото: ДСНС Києва/Facebook

У Дніпровському районі під обстріл потрапив дев'ятиповерховий житловий будинок. Зайнявся фасад будівлі з першого по п'ятий поверхи, а також квартира на другому поверсі. Рятувальники врятували семеро мешканців, ще семеро осіб із травмами різного ступеня тяжкості передали медикам швидкої допомоги.

У результаті атаки було пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок у Дніпровському районі фото: ДСНС України/Facebook

фото: ДСНС України/Facebook

фото: ДСНС України

В Оболонському районі столиці через ворожу атаку спалахнула пожежа в одноповерховій складській будівлі. О 22:53 підрозділам ДСНС вдалося локалізувати займання, а о 23:53 – повністю його ліквідувати. У цьому районі обійшлося без постраждалих.

Нагадаэмо, російські терористи атакували Київщину ударними дронами. У Бучанському, Фастівському та Обухівському районах пошкоджено 17 об’єктів. Серед них – приватні будинки, транспортні засоби, складські та виробничі приміщення, ангар і ветеринарна клініка.