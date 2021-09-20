У Києві триває заміна труб теплотраси, що пропрацювала 60 років

На Караваєвих дачах замість старих прокладають нові труби європейського зразка із системою сигналізації про пошкодження

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» в районі Караваєвих дач на Солом’янці уздовж вул. Вадима Гетьмана здійснює заміну ділянки магістрального трубопроводу довжиною майже один кілометр, яка пропрацювала майже 60 років. Теплопостачання від цієї магістралі отримують 19 житлових будинків, школа, дитячий садок та низка відомств. Про це повідомляє пресслужба КП «Київтеплоенерго».

Замість старих прокладають нові попередньо ізольовані труби європейського зразка діаметром 600 мм із системою сигналізації про пошкодження. Тут також встановлюють сучасну запірну арматуру. Нові труби розраховані на експлуатацію 40-50 років.

«Модернізацію трубопроводів у Києві ми проводимо вже третій рік поспіль та відзначаємо загальне зниження аварійності у районах, де відбувається заміна. Ділянка, що зараз реконструюється, є частиною магістрального трубопроводу, яким тепло від районної котельні «Відрадний» подається до будинків мікрорайону. Це фактично транспортна артерія, від надійності якої залежить теплопостачання сотень квартир», – зазначив директор СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго» Василь Деревицький.

Також зараз роботи з реконструкції тепломереж проводяться на вулицях Кулібіна, Вифлеємській, Архипенка, Леваневського, Старонаводницькій.

Нагадаємо, за 2019-2020 роки у Києві провели повну реконструкцію 270 км трубопроводів. Завдяки цьому їхня аварійність знизилась на 15%.

Як повдіомлялося, київська влада спрямує 140 мільйонів євро кредитних коштів на модернізацію теплоенергетичного комплексу столиці.

До слова, господарський суд міста Києва задовольнив позов комунального підприємства «Київтеплоенерго» до державного «Укренерго» про стягнення 76 млн грн заборгованості за куплену в електричну енергію з метою врегулювання небалансів.