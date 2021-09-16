Столична влада назвала умову збереження старих тарифів на тепло й гарячу воду

У КМДА наполягають, що питання тарифів необхідно терміново вирішити, адже скоро розпочнеться опалювальний сезон

«Київтеплоенерго» досі працює за тарифами, що встановлені ще у 2019 році

Для того, щоб в Києві вчасно розпочався опалювальний сезон, а тарифи на тепло та гарячу воду не підвищувалися, необхідно терміново вирішити питання компенсації теплопостачальним підприємствам різниці в тарифах. На цьому наголошують у Київській міській державній адміністрації.

На сьогодні теплопостачальні підприємства, в тому числі комунальне підприємство «Київтеплоенерго», відповідно до встановленої законодавством процедури, провели розрахунок економічно обґрунтованих тарифів вартості теплової енергії та тарифів на послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання, з урахуванням актуальних витрат та вартості природного газу. «Київтеплоенерго» досі працює за тарифами, що встановлені ще у 2019 році. За цей період зросла вартість природного газу, підвищився тариф на послуги з розподілу природного газу, підвищилась ціна електричної енергії, зросла вартість виробництва теплової енергії на ТЕЦ тощо.

Відповідно до норм чинного законодавства, за результатами розгляду розрахункових документів «Київтеплоенерго», виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) має підготувати проект розпорядження щодо економічного обґрунтованих тарифів на теплову енергію та комунальні послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Однак це неможливо зробити, поки міська влада не має відповідних гарантій від держави про забезпечення дієвого механізму компенсації економічно обґрунтованих тарифів. Аби вартість послуг для киян лишилась на звичному рівні.

Враховуючи критично стислі терміни до старту опалювального сезону, консолідоване рішення треба ухвалювати негайно і в інтересах споживачів, і задля забезпечення стабільності тепло- і водопостачання.

Нагадаємо, що 8 вересня Асоціація міст України звернулася до президента, уряду та парламенту щодо забезпечення початку сталого проходження опалювального сезону 2021/2022 років. Та запропонувала шляхи вирішення проблемних питань, пов’язаних із подорожчанням газу для населення та бюджетної сфери.