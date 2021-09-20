Стягували пеню під час карантину. Антимонопольний комітет відкрив справу на «Київтеплоенерго»

«Київтеплоенерго» нараховувало 3% річних та інфляційних втрат на суму боргу за опалення та гарячу воду

«Київтеплоенерго» здійснювало додаткові нарахування за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг

Антимонопольний комітет України відкрив справу за фактом нарахування комунальним підприємством «Київтеплоенерго» в період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням Covid-19, 3% річних та інфляційних втрат на суму боргу за опалення та гарячу воду. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Раніше Антимонопольний комітет, відреагувавши на велику кількість скарг киян та народного депутата України щодо цього факту, за власною ініціативою дослідило дотримання КП «Київтеплоенерго» законодавства про захист економічної конкуренції.

Як відомо, згідно із законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)» від 17.03.2020 № 530-IX період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби та протягом 30 днів з дня його відміни, заборонено нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг. Проте, «Київтеплоенерго» відповідні нарахування та стягнення здійснювало.

Нагадаємо, карантинні заходи діють на території України з 11 березня 2020 року до цього часу.

Отже, КП «Київтеплоенерго» з самого початку карантину і до сьогодні мало б утриматися від нарахування 3% річних та інфляційних втрат боржникам.

Раніше Антимонопольний комітет України почав перевірку скарг киян щодо нарахування їм у платіжках КП «Київтеплоенерго» додаткових сум за минулий період.

у червні цього року Антимонопольний комітет України зобов’язав комунальне підприємство «Київтеплоенерго» перерахувати платіжки за опалення споживачам і підписати з ними нові договори.

КП «Київтеплоенерго» уже повідомило АМКУ про часткове виконання наданих йому рекомендацій, зокрема, в частині здійснення перерахунків відповідно до Методики №359 за послуги в опалювальний період 2020-2021 року.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Київтеплоенерго» з 1 жовтня змінить тарифи на опалення. Середньозважена вартість 1 гігакалорії тепла може становити від 2151,77 до 2433,90 грн, залежно від типу приєднання будинку.

До слова, КП «Київтеплоенерго» потрапило до 1000 українських компаній, які отримали найбільший дохід у 2020 році.