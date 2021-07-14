У Києві триває зарахування дітей до перших класів. Що потрібно знати батькам

Для майбутніх першокласників у школах Києва залишилося ще понад 2,5 тисячі вільних місць

Наразі в Києві сформовано 1065 перших класів та зараховано майже 30 тисяч першокласників. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський, інформує пресслужба КМДА.

«Як і минулого року, найбільшу кількість першачків ми маємо у школах Дарницького району. Рекордсменом за кількістю перших класів є Слов’янська гімназія, де сформовано 9 паралелей. Одночасно з тим, кожна десята школа Києва має лише один перший клас. Наразі у закладах загальної середньої освіти міста залишилося понад 2,5 тисячі вільних місць», – розповів він.

Мондриївський підкреслив, що з 2017 року відповідно до законодавства у сфері освіти в Києві не проводять іспити для першачків. Для зарахування дитини до першого класу закладу загальної середньої освіти за місцем проживання необхідно принести лише заяву, копію свідоцтва про народження та медичну довідку дитини.

«Гарантоване місце навчання не обмежує право батьків у виборі іншої школи. Якщо вони бажають віддати дитину не за місцем проживання, то можуть скористатись правом вибору та подати заявки на вільні місця у кілька інших закладів освіти», – зазначила директорка Департаменту освіти і науки Києва Олена Фіданян.

Вона додала, що у 2021/2022 навчальному році учні 1-4 класів навчатимуться за програмою Нової української школи. А понад 900 учнів п’ятих класів із 23-х закладів загальної середньої освіти Києва братимуть учать в освітньому проєкті всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти».

Раніше повідомлялося, що цього року в Києві реалізуються 10 загальноміських освітніх програм, на які виділено 1,3 млрд грн. Найбільше коштів райони запланували на програми: «Підготовка до нового 2021/2022 навчального року», «Підготовка до осінньо-зимового періоду»; «Дріб’язок на побутові потреби. Дезінфікуючі засоби», що становить дві третини від загальної суми видатків на загальноміські програми».

Наразі у закладах освіти Києва триває підготовка до нового навчального року. За перший літній місяць освоєно вже третину коштів на підготовку до нового навчального року.