У Києві з’явиться свій «Бродвей» (фото)

Пішохідний бульвар буде тематично поділений на дев'ять функціональних зон

Бульвар між вулицями Полярною та Петра Панча на Мінському масиві Оболонського району, який місцеві мешканці називають «Бродвеєм», оновиться. Про це повідомляє комунальне об’єднання «Київзеленбуд».

З метою оновлення простору у травні були зібрані думки місцевих мешканців щодо його облаштування. Архітектори та планувальники опрацювали всі пропозиції та презентували громаді концепцію ландшафтної організації бульвару. Втілювати в життя проєкт буде КО «Київзеленбуд» як замовник робіт.

Відповідно до концепції, пішохідний бульвар буде тематично поділений на 9 функціональних зон:

аванплоща,

локація з організованою торгівлею,

площа перед школою,

сквер перед дитсадком,

бювет,

дитяче кафе,

дитячий майданчик,

громадський сад,

памп-трек.

Серед основних робіт, які передбачено провести, заміна мощення на ФЕМ (або аналог ФЕМ), влаштування освітлення та поливо-зрошувальної системи, встановлення лав, урн, влаштування дитячого майданчика, памп-треку, озеленення.

Нагадаємо, сьогодні в столиці є 128 парків та 618 скверів, зальною площею 3850,5 гектарів. Тільки у 2020 році Київрада підтримала 75 ініціатив щодо створення нових зелених зон загальною площею майже 56,5 гектарів. А з початку цього року – ще 7 ініціатив щодо створення нових зелених зон на загальній площі близько 4 гектарів.

Відтепер всі зелені зони, які перебувають на балансі комунального об’єднання «Київзеленбуд» та підприємств, які входять в об’єднання, внесено в реєстр зелених зон.