У Києві відкрили станції червоної гілки для укриття в разі повітряної тревоги

Прохід на станції вільний

Чотири станції червоної гілки метрополітену, де з організаційних причин не курсують зараз поїзди, відчинені для того, щоб кияни могли скористатися ними, як укриттям, у разі повітряної тривоги. Про це інформує КМДА.

Чотири станції червоної гілки метрополітену, де з організаційних причин не курсують зараз поїзди, відчинені для того, щоб кияни могли скористатися ними, як укриттям, у разі повітряної тривоги.

Це станції: «Берестейська», «Нивки», «Святошин» та «Житомирська».

Також повідомлю, що всі станції київського метро, під час тривоги, доступні для людей у будь який час доби. – Щоб пересидіти небезпеку.