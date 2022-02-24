У Києві відкрили станції червоної гілки для укриття в разі повітряної тревоги
Метро працює у режимі перевезень
Прохід на станції вільний
Чотири станції червоної гілки метрополітену, де з організаційних причин не курсують зараз поїзди, відчинені для того, щоб кияни могли скористатися ними, як укриттям, у разі повітряної тривоги. Про це інформує КМДА.
Чотири станції червоної гілки метрополітену, де з організаційних причин не курсують зараз поїзди, відчинені для того, щоб кияни могли скористатися ними, як укриттям, у разі повітряної тривоги.
Наразі метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції вільний.
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