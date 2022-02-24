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    У Києві відкрили станції червоної гілки для укриття в разі повітряної тревоги

    Метро працює у режимі перевезень - У Києві відкрили станції червоної гілки для укриття в разі повітряної тревоги

    Метро працює у режимі перевезень

    фото з відкритих джерел

    Прохід на станції вільний

    Чотири станції червоної гілки метрополітену, де з організаційних причин не курсують зараз поїзди, відчинені для того, щоб кияни могли скористатися ними, як укриттям, у разі повітряної тривоги. Про це інформує КМДА.

    Чотири станції червоної гілки метрополітену, де з організаційних причин не курсують зараз поїзди, відчинені для того, щоб кияни могли скористатися ними, як укриттям, у разі повітряної тривоги.

    Це станції: «Берестейська», «Нивки», «Святошин» та «Житомирська».
    Також повідомлю, що всі станції київського метро, під час тривоги, доступні для людей у будь який час доби. – Щоб пересидіти небезпеку.

    Наразі метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції вільний.

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    Теги: Київ метро Україна КМДА кияни час
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    У Києві відкрили станції червоної гілки для укриття в разі повітряної тревоги