Військові знищили два російських гвинтокрили біля Гостомеля

ЗСУ також повідомили про збиття сімох літаків

Сили протиповітряної оборони України збили два російські гвинтокрили. Це сталося поблизу селища Гостомель Київської області.

«Біля Гостомеля Збройні сили України знищили два російських гелікоптери», – йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.

Військові показали відео, як це відбувалося.

Згодом радник очільника МВС Антон Геращенко оприлюднив відео із підбитим гвинтокрилом:

Крім того, військові на Луганщині збили сьомий літак росіян

На цю годину відомо, що у Броварах шестеро людей загинуловнаслідок ракетного обстрілу. В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча». Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій. Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби «Млачівка» Житомирського загону здійснено обстріли з градів.

Водночас військові взяли в полон двох російських окупантів.

Як відомо, Україна розриває дипломатичні відносини з Росією. Відповідну заяву зробило Міністерство закордонних справ.

Також повідомляємо, що російські окупанти атакують Херсонщину: що відомо на даний момент.

Повідомлялося, що російські загарбники атакували Одещину: загинули 18 осіб.

Також МОЗ оприлюднив список адрес, де можна здати кров для військових.

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