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    Події в Україні

    Закликаю резервістів нищити окупантів – Залужний

    Напружена ситуація на північному та південному напрямках - Закликаю резервістів нищити окупантів – Залужний
    Напружена ситуація на північному та південному напрямках
    фото з відкритих джерел

    Ведуться бої за Гостомельський аеродром, Скадовськ та Чаплинку

    ЗСУ ведуть активні бойові дії на напрямках висування противника – Російської Федерації.

    Напружена ситуація на північному та південному напрямках. Про це йдеться в заяві головнокомандувача ЗСУ.

    Ведуться бої за Гостомельський аеродром, а також міста Генічеськ, Скадовськ, Чаплинку, повідомив він.

    «Закликаю резервістів тероборони та всіх, хто може тримати зброю в руках, нищити окупантів», – заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

    Нагадаємо, ситуація станом на середину дня дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на зараз у Офісі президента.

    Удень українські військові вступили в бій з окупантам на околицях Сум.

    Також стало відомо, що відбувається зараз у Харкові: ЗСУ відбили окупантів, горять російські танки.

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    Теги: ЗСУ полон час
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    Закликаю резервістів нищити окупантів – Залужний