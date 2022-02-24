Закликаю резервістів нищити окупантів – Залужний

Напружена ситуація на північному та південному напрямках

Ведуться бої за Гостомельський аеродром, Скадовськ та Чаплинку

ЗСУ ведуть активні бойові дії на напрямках висування противника – Російської Федерації.

Напружена ситуація на північному та південному напрямках. Про це йдеться в заяві головнокомандувача ЗСУ.

Ведуться бої за Гостомельський аеродром, а також міста Генічеськ, Скадовськ, Чаплинку, повідомив він.

«Закликаю резервістів тероборони та всіх, хто може тримати зброю в руках, нищити окупантів», – заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Нагадаємо, ситуація станом на середину дня дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на зараз у Офісі президента.

Удень українські військові вступили в бій з окупантам на околицях Сум.

Також стало відомо, що відбувається зараз у Харкові: ЗСУ відбили окупантів, горять російські танки.

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