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    Російські окупанти прориваються в Київ: йдуть бої

    Російські окупанти прориваються в Київ: йдуть бої

    Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча»

    В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

    Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча». Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій.

    Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби «Млачівка» Житомирського загону здійснено обстріли з градів.

    Зазначимо, прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією.

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    Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

    Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

    Теги: Київ Путін Київщина військова техніка
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    Російські окупанти прориваються в Київ: йдуть бої