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    Події в Україні

    Військові на Луганщині збили сьомий літак росіян

    Російські&nbsp;Загарбники продовжують нести втрати - Військові на Луганщині збили сьомий літак росіян
    Російські Загарбники продовжують нести втрати
    фото: генштаб ЗСУ

    Українські захисники дають гідну відсіч російським загарбникам

    Об’єднані сили збили ще один військовий літак РФ на Луганщині.

    Про це повідомляє пресслужба Операції Об’єднаних сил та генштаб ЗСУ.

    «Це вже сьомий літак окупантів, збитий за сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони. Загарбники продовжують нести втрати», – повідомили в штабі.

    Раніше в штабі Операції Об’єднаних сил повідомили, що на сході України були збиті шість літаків ВКС РФ та два гелікоптери, був відбитий напад на Щастя. Також були повідомлення про знищення російських танків та втрати росіян.

    Зранку 24 лютого російські окупанти обстріляли багатоповерхівку на Харківщині, загинула дитина.

    Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

    Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

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    Теги: окупанти ЗСУ Луганщина Генштаб літак українці військові напад воєнний стан
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    Військові на Луганщині збили сьомий літак росіян