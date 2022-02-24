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    Російські загарбники атакували Одещину: загинули 18 осіб

    Російські загарбники атакували Одещину: загинули 18 осіб
    фото: Одеська ОДА

    В Одесі та області лунають вибухи

    Російські окупанти завдали удару по військовій частині в Одеській області. Пресслужба Одеської ОДА повідомляє, що в ході нападу Росії на Україну загинули 18 осіб. Також повідомляється, що є поранені.

    Повідомляється, що 18 осіб загинули в результаті удару по військовій частині в селі Липецьке, Подільського району.

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    Російські загарбники атакували Одещину: загинули 18 осіб
    Російські загарбники атакували Одещину: загинули 18 осіб
    Російські загарбники атакували Одещину: загинули 18 осіб
    Російські загарбники атакували Одещину: загинули 18 осіб
    Російські загарбники атакували Одещину: загинули 18 осіб
    Російські загарбники атакували Одещину: загинули 18 осіб
    Російські загарбники атакували Одещину: загинули 18 осіб
    Російські загарбники атакували Одещину: загинули 18 осіб
    Російські загарбники атакували Одещину: загинули 18 осіб
    Російські загарбники атакували Одещину: загинули 18 осіб
    Російські загарбники атакували Одещину: загинули 18 осіб
    Російські загарбники атакували Одещину: загинули 18 осіб
    Російські загарбники атакували Одещину: загинули 18 осіб

    «Як повідомляють у головному управлінні ДСНС України в Одеській області, станом на 11:00 силами співробітників ДСНС з-під завалів врятовано шість осіб, госпіталізовано до Подільської міської лікарні. Один з врятованих, на жаль, помер у лікарні. Загинули 18 осіб (вісім чоловіків, 10 жінок). В даний час триває розбір завалів», – йдеться в повідомленні.

    Відомо, що Україна готується оголосити загальну мобілізацію.

    Також на цю годину відомо, що військові на Луганщині збили сьомий літак росіян.

    Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

    Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

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    Теги: Росія окупанти ДСНС Одеса війна Одещина напад
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    Російські загарбники атакували Одещину: загинули 18 осіб