Брудна виборча кампанія: поліція Київщини перевірила 70 фактів порушень закону



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Відкрито сім кримінальних проваджень за фактами порушення виборчого законодавства

З початку передвиборчої кампанії поліція Київщини перевірила 70 фактів ймовірного порушення у цій сфері. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Одне з повідомлень про порушення надійшло у групу «Безпечна Київщина» соціальної мережі «Telegram». Такий онлайн-форум був створений нещодавно з метою покращення стану оперативного реагування на повідомлення громадян та підвищення рівня комунікації між населенням і поліцейськими.

Так, житель столиці на маршрутному таксі «Вишгород-Київ» виявив розмішену агітацію за кандидата в народні депутати України. На його думку така реклама незаконна і він написав про це у групу «Безпечна Київщина». За даним фактом проведена перевірка, протизаконних дій виборчого процесу не виявлено.

Також працівники поліції перевірили законність розмішеної агітаційної реклами на біл-борді поблизу міста Бориспіль. Матеріали перевірки списано до справи.

Ще за одним повідомленням, яке виявив працівник Білоцерківського відділу поліції щодо незаконної агітації одного з посадовців Київської облради, триває перевірка.

Загалом, із 70 заяв та повідомлень 49 списано до справи. Складено 11 адміністративних протоколи за ч.1, ч. 2 ст. 212-13, та за ч. 2 ст. 212-14 КУпАП. Триває слідство у 7-ми кримінальних провадженнях.

Як повідомлялося, з початку передвиборчої кампанії до столичних правоохоронців надійшло понад 130 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства, з яких - випадки незаконної агітації, конфлікти, хуліганські дії та підкуп виборців.