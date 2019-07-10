У Києві створюють мережу капсульних готелів (фото)



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Капсульний готель Фото: Monotel

Перший готель мережі на Бессарабській площі відкриється вже в серпні

У Києві планують відкрити мережу футуристичних готелів, в яких замість кімнат будуть технологічні капсули.

Проект називається Monotel, перший об'єкт відкриється в Києві вже в серпні цього року.

Співзасновниця Monotel Ксенія Чігаркіна розповіла Ain.ua, що концепція готелю - раціональне використання місця і ресурсів. Традиція сну в капсульному просторі прийшла з Азії: ще в 70-х роках такі готелі стали з'являтися в Токіо - там це найдешевший спосіб переночувати.

Як стверджують засновники Monotel, аналогів в Україні немає. Створений він буде по типу азіатських капсульних готелів. Тут буде онлайн-чекін, капсули з цифровим управлінням, а замовити будь-які послуги можна буде без необхідності спілкуватися з персоналом (так званий silent-сервіс).

«В основі проекту Мonotel - перш за все раціональне використання ресурсів. Monotel дає те, що вимагає сучасний лайфстайл без зайвих витрат грошей, метрів, простору і часу. Зупинка в монокапсулів не має нічого спільного з зупинкою в хостелі…», - коментує засновниця Monotel Анна Осипенко.

Засновником та ідеологом проекту є Ганна Осипенко, їй допомагає Ксенія Чігаркіна. Партнерів не розкривають, однак відомо, що серед них - приватні інвестори.

Як пояснила Чігаркіна, в Monotel кожна капсула - це самодостатнй особистий простір. Монокапсули - це сенсорні бокси, розташовані один над одним. Біля входу - сходи з поручнями для підйому на другий ярус.

Капсула відкривається за допомогою електронного ключа, який запускає її роботу. Навігація всередині - на англійській мові, з сенсорним управлінням. В капсулах передбачені:

система подачі повітря;

memory-матрац;

регульоване освітлення (синє - для релаксу, біле - для читання);

навушники;

зарядка для гаджетів;

розетка;

USB-порт;

Wi-Fi;

дзеркало з підсвічуванням.

Відразу після check-in гостю видадуть персональний комплект постільної білизни.

Капсули можуть бути чоловічі або жіночі, а також для пар (монокапсули і парні). Обладнані вони однаково і відрізняються тільки площею. Одномісна капсула розрахована на вагу до 200 кілограмів. У довжину 220 см, в ширину 150 см.

Душові і туалети в готелі загальні, але роздільні для чоловіків і жінок. Для особистих речей передбачені шафки. Також буде працювати загальна пральня, прасувальна кімната, камера зберігання багажу та цілодобова стійка реєстрації.

Доступ в зону відпочинку контролюється згенерованою на час перебування картою, а локер для особистих речей відкривається відбитком пальця.

Тапочки, піжаму, косметику, одяг, зарядні та smart-пристрої можна буде купити в локальному monoShop на місці або попередньо замовити онлайн.

Плата за зупинку нараховуватиметься як за добу, так і за час перебування. Вартість ночівлі в монокапсулі складе 950 грн, в парній капсулі - 1500 грн.

Розрахуватися можна буде будь-якими видами карт і навіть криптовалютою.

Перший готель мережі на Бессарабській площі відкриється вже в серпні. У ньому все готово до встановлення обладнання - повністю закінчені ремонтні та оздоблювальні роботи, набирається персонал.

Ще два об'єкти запустяться на Золотих воротах і поруч з Київським велотреком на вулиці Богдана Хмельницького - також в цьому році. Зараз вони - на проектній стадії.

Під готелі перепланують вже існуючі приміщення - будувати з нуля нічого не будуть. Всі технологічні рішення для Monotel завезуть з Китаю, а за софт відповідають українські підрядники. Інтер'єрні рішення розроблені командою українських дизайнерів і архітекторів, всі меблі також виготовляються тут.

Нагадаємо, нещодавно у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» відкрився капсульний готель, де пасажири можуть отримати відпочинок між рейсами.