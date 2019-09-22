Помер власник мережі готелів Hilton – філантроп Беррон Хілтон



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Беррон Хілтон

Беррон Хілтон помер природною смертю

У Лос-Анджелесі у віці 91 року помер власник мережі готелів Hilton, філантроп Беррон Хілтон.

Телеканал CNN з посиланням на заяву фонду Conrad N. Hilton Foundation повідомляє, що Беррон Хілтон помер природною смертю.

«Мій батько був люблячим чоловіком для нашої матері, Мерилін, прекрасним прикладом для наслідування для його восьми дітей, вірним і щедрим, далекоглядним бізнесменом, шановним лідером і пристрасним спортсменом. Він прожив життям великих пригод і виняткових досягнень», – йдеться у заяві його сина Стівена Хілтона, який очолює фонд.

Внучка Беррона Хілтона Періс Хілтон написала на своїй сторінці у Twitter, що глибоко засмучена відходом з життя свого діда.

«Він був легендою, провидцем, блискучим, красивим, добрим і жив життям, повним досягнень і пригод», – написала вона.

I am deeply saddened by the loss of my grandfather Barron Hilton. He was a Legend, a visionary, brilliant, handsome, kind and lived a life full of accomplishment and adventure. Ever since I was a little girl I have looked up to him as a businessman. pic.twitter.com/eGFXAz1LUr — Paris Hilton (@ParisHilton) September 20, 2019

Нагадаємо: Беррон Хілтон змінив свого батька на посту президента і генерального директора компанії Hilton Hotels Corporation в 1966 році. Його батько заповів всі акції Conrad N. Hilton Foundation, однак віддав право синові викупити їх, щоб зберегти сімейний контроль над компанією.

Нагадаємо, внучка Беррона Періс веде переговори про купівлю курорту на Закарпатті.