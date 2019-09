Беррон Хілтон помер природною смертю

У Лос-Анджелесі у віці 91 року помер власник мережі готелів Hilton, філантроп Беррон Хілтон.

Телеканал CNN з посиланням на заяву фонду Conrad N. Hilton Foundation повідомляє, що Беррон Хілтон помер природною смертю.

«Мій батько був люблячим чоловіком для нашої матері, Мерилін, прекрасним прикладом для наслідування для його восьми дітей, вірним і щедрим, далекоглядним бізнесменом, шановним лідером і пристрасним спортсменом. Він прожив життям великих пригод і виняткових досягнень», – йдеться у заяві його сина Стівена Хілтона, який очолює фонд.

Внучка Беррона Хілтона Періс Хілтон написала на своїй сторінці у Twitter, що глибоко засмучена відходом з життя свого діда.

«Він був легендою, провидцем, блискучим, красивим, добрим і жив життям, повним досягнень і пригод», – написала вона.

I am deeply saddened by the loss of my grandfather Barron Hilton. He was a Legend, a visionary, brilliant, handsome, kind and lived a life full of accomplishment and adventure. Ever since I was a little girl I have looked up to him as a businessman. pic.twitter.com/eGFXAz1LUr