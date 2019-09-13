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    У готелі в центрі Києва виявлено стрип-клуб із борделем (фото, відео)

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    У стрип-клубі дівчата надавали клієнтам послуги інтимного характеру - У готелі в центрі Києва виявлено стрип-клуб із борделем (фото, відео)
    У стрип-клубі дівчата надавали клієнтам послуги інтимного характеру
    Фото: Нацполіція

    Послуги інтимного характеру клієнтам надавали восьмеро дівчат

    Співробітники управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, столичної поліції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №6 ліквідували місце розпусти в Києві.

    У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, правоохоронці провели санкціонований обшук у місці розпусти - стрип-клубі, розташованому в одному із готелів у центрі столиці. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    «Послуги інтимного характеру клієнтам надавали восьмеро дівчат. Година сексуальних втіх коштувала від 200 доларів США. Зароблені кошти ділили за схемою 50/50: половину віддавали організаторам, решту залишали собі. Роботу дівчат контролював адміністратор. Також в його обов’язки входили пошук і підбір працівниць і вирішення організаційних питань», - розповів т.в.о. начальника відділу управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, ГУНП у Києві Олексій Гаврилюк.

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    У готелі в центрі Києва виявлено стрип-клуб із борделем (фото, відео)
    У готелі в центрі Києва виявлено стрип-клуб із борделем (фото, відео)
    У готелі в центрі Києва виявлено стрип-клуб із борделем (фото, відео)
    У готелі в центрі Києва виявлено стрип-клуб із борделем (фото, відео)
    У готелі в центрі Києва виявлено стрип-клуб із борделем (фото, відео)

    Під час обшуку поліцейські вилучили речові докази протиправної діяльності: грошові кошти, банківські картки, мобільні телефони із робочими переписками та чорнові записи. 27-річного адміністратора закладу затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Інші фігуранти кримінального провадження - безпосередній організатор місця розпусти та директор стрип-клубу – також перебувають під слідством. Наразі вирішується питання щодо повідомленням їм про підозру у сутенерстві. Зловмисникам загрожує від чотирьох до семи років ув’язнення.

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