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    Київ посилює карантинні заходи у транспорті

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    Без масок індивідуального захисту у столичну підземку не пускатимуть - Київ посилює карантинні заходи у транспорті
    Без масок індивідуального захисту у столичну підземку не пускатимуть

    У метрополітені чергуватиме муніципальна охорона

    У комунальному громадському транспорті Києва, зокрема, в метро посилюється контроль за дотриманням епідеміологічних заходів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «Київ посилює контроль за дотримання заходів безпеки в комунальному громадському транспорті, зокрема, в метро. Якщо в наземному транспорті зараз більше дисципліни, і пасажири, в основному, дотримуються маскового режиму. То в метрополітені багато людей нехтують правилами безпеки. Тому ми силами муніціпальної охорони посилюємо контроль. І без масок в метро пасажирів не впускатимуть!» - наголосив Кличко.

    Він пояснив, що такі заходи - перш за все задля безпеки самих пасажирів. Бо найбільше випадків інфікування, за висновками фахівців, відбувається саме в громадському транспорті.

    «І я прошу всіх не нехтувати правилами. І дотримуватися їх!» - наголосив Кличко.

    Нагадаємо, за минулу добу, 3 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 856 людей. Це на 67 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 2 листопада було 789 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 40390 випадки захворювання на Covid-19. Це найвища добова кількість нових хворих у Києві від початку епідемії.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      420617
    • Хворіють
      236482
    • Одужали
      176404
    • Померли
      7731

    Як відомо, Міністерство охорони здоров'я сьогодні, під час засіданні уряду, може запропонувати ввести в Україні посилений карантин на вихідні.

    Раніше Кличко Кличко заявляв, що запровадження суворого карантину в столиці буде вже крайнім заходом. 


    Віталій Кличко Київ громадський транспорт метро карантин коронавірус
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