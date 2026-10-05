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Зеленський відзначив воїнів, які з перших днів вторгнення захищали українські міста

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський відзначив воїнів, які з перших днів вторгнення захищали українські міста
Президент подякував усім, хто продовжує захищати державу на фронті
фото: Офіс президента України

Президент подякував захисникам за службу та наголосив на їхній ролі в обороні держави

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами воїнів Сил територіальної оборони, які захищають Україну від російської агресії. Глава держави подякував військовослужбовцям за службу та внесок в оборону країни. Про це пише «Главком» з посилання на заяву українського лідера.

Зеленський наголосив, що воїни територіальної оборони стали на захист України ще з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Тоді вони захищали українські міста та громади від російських військ.

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Президент зустрівся з українськими воїнами
фото: Офіс президента України

«З перших днів повномасштабного російського вторгнення воїни територіальної оборони стали на захист України і захищали наші міста й громади від ворога. Ми пам’ятаємо внесок кожного та кожної з вас у те, щоб Україна вистояла тоді», – сказав президент.

За словами Зеленського, військовослужбовці Сил територіальної оборони продовжують виконувати бойові завдання разом з іншими складовими Сил оборони України.

Президент подякував усім, хто продовжує захищати державу на фронті. «Дякуємо всім, хто продовжує за це боротися зараз разом з усіма нашими Силами оборони України», – зазначив глава держави.

Зеленський також наголосив на мужності українських військовослужбовців, які щодня захищають незалежність країни на різних напрямках фронту.

«Сміливість і сила наших людей кожного дня захищають Україну та нашу незалежність на різних напрямках фронту», – заявив президент. Під час зустрічі глава держави подякував воїнам за службу та відзначив їх державними нагородами.

Сили територіальної оборони є складовою Збройних сил України. Їхні підрозділи брали участь в обороні українських населених пунктів від початку повномасштабного вторгнення, а нині виконують завдання на різних ділянках фронту.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на проведення у жовтні тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії. За його словами, Київ готовий до переговорів, однак Москва наразі не демонструє готовності до дипломатії.

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Теги: ЗСУ війна Володимир Зеленський Україна державні нагороди тероборона

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