У Києві вилучено електронні цигарки з канабісом та арсенал зброї: деталі спецоперації

Правоохоронці провели 11 обшуків за місцями мешкання фігурантів справи та у їх автівках

Мережу збуту електронних цигарок, начинених наркотиками, ліквідували оперативники карного розшуку у Києві. Зловмисники не лише розповсюджували «вейпи» з канабіноїдами, а й організували цілий склад, де зберігали заборонені речовини, а також значний арсенал зброї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці провели 11 обшуків за місцями мешкання фігурантів та у їх автівках фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення № 1 затримали зловмисників.

«Ми встановили, що до розповсюдження наркозасобів причетні троє місцевих мешканців віком від 33 до 39 років, один з яких утримував склад, де зберігав цигарки з канабіноїдами та зброєю, а двоє інших – перепродавали заборонені речовини дрібними партіями, а також шляхом здійснення поштових відправлень, а для отримання товару вони використовували підроблені документи», – повідомив начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк.

Зброя, вилучена під час обшуку фото: Національна поліція України

Правоохоронці провели 11 обшуків за місцями мешкання фігурантів та у їх автівках. Повідомляється, що під час обшуків було виявлено та вилучено понад 500 електронних цигарок з наркотичними засобами, автомат, пістолет кулемет, два пістолети, три гранати, понад 600 набоїв різних калібрів, мобільні телефони, планшети, гроші, документи з ознаками підробки. Вартість вилученого товару за цінами «чорного» ринку сягає 1,5 млн грн, зазначили у поліції.

Правоохоронці провели 11 обшуків за місцями мешкання фігурантів та у їх автівках фото: Національна поліція України

Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, повідомили трьом фігурантам про підозри за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 – незаконне зберігання та збут наркотиків у великих та особливо великих розмірах та 38-річному порушнику ч. 1 ст. 263 – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, столичні поліцейські перекрили канал постачання наркотичних речовин з-за кордону, ліквідовували нарколабораторію та масштабну мережу збуту заборонених речовин. Столичні правоохоронці провели 24 одночасні обшуки за місцями мешкання та в транспортних засобах фігурантів. За результатами ліквідували нарколабораторію та вилучили 211 г кокаїну, 5 кг канабісу, більше 3 кг нарковмісних таблеток каптагон, майже 350 рослин коноплі, боєприпаси, телефони, банківські карти, «чорнові» записи, чотири автомобілі, а також більше 5 млн грн готівки в різній валюті.

Раніше київські поліцейські затримали групу наркоторговців із партією канабісу на майже 2 млн грн. Як повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві, фігуранти – троє чоловіків та дівчина, віком від 20 до 26 років. Вони поставляли наркотик до столиці, зберігали у спеціально орендованій для цього квартирі та в подальшому збували під час особистих зустрічей з «клієнтами» або сервісом поштових відправлень. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили у них близько пʼяти кілограмів «товару», зброю та набої.