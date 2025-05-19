На Бориспольщині у ДТП загинула 10-річна дівчинка

Водій Kia виїхав на зустрічну смугу руху з подальшим виїздом на узбіччя та скоїв наїзд на малолітню дівчинку

Сьогодні, 19 травня, о 08:00 годині в селі Кучаків Бориспільського району на Київщині трапилася дорожньо-транспортна подія, внаслідок яуої згинула 10-річна дівчинка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

Правоохоронці попередньо встановили, що 60-річний водій Kia виїхав на зустрічну смугу руху з подальшим виїздом на узбіччя та скоїв наїзд на малолітню дівчинку.

«Попри всі зусилля медиків та проведені реанімаційні заходи, дитина, на жаль, померла», – повідомили у поліції.

Поліцейські затримали водія Kia у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також повідомляється, що слідчим управлінням поліції Київщини розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

Також сьогодні стало відомо, що у Кіровоградській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі підлітків. Загинув 14 річний водій. Зазначається, що у місті Мала Виска перекинувся легковий автомобіль марки ГАЗ 24-10. Встановлено, що за кермом автівки перебував підліток 2010 року народження. Від отриманих травм він загинув на місці події. Тіло загиблого хлопця довелося деблокувати з понівеченого автомобіля співробітникам ДСНС. Ще троє пасажирів, 2009 та 2011 років народження, отримали травми різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізовано до лікарні.

Нагадаємо, з січня по квітень 2025 року на дорогах України сталося 6736 ДТП із загиблими та травмованими. У середньому стається 56 тяжких аварій щодня. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. За чотири місяці 2025 року вже загинули 815 людей, ще 8330 дістали поранення.