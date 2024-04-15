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Українка організувала в Польщі масштабне «виробництво» фальшивих документів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Українка організувала в Польщі масштабне «виробництво» фальшивих документів
Польські прикордонники розпочали розслідування після затримання у лютому громадянина Іраку з комплектом підроблених документів, які належали громадянинові Румунії
фото: Straż Graniczna

Слідчі виявили понад 2750 готових «документів», які на чорному ринку можуть коштувати понад $3,6 млн

Польські прикордонники затримали у Гданську 25-річну громадянку України, яка виготовляла фальшиві документи. Про це повідомили у Прикордонній службі Польщі.

Прикордонники зазначають, що затримана жінка підроблювала карти перебування, польські та іноземні посвідчення особи, водійські посвідчення, паспорти, візи та інші документи.

Під час обшуків у її помешканні правоохоронці виявили печатки консульств, воєводських управлінь, екзаменаторів водійських прав, лікарів та іноземної поліції. Польські прикордонники також вилучили ті «документи», які затримана мала відправити замовникам.

Так, слідчі виявили понад 2750 готових «документів», які на чорному ринку можуть коштувати понад 3,6 млн доларів.

Прокуратура гданської дільниці Оліва оголосила громадянці України звинувачення у підробленні та зміні документів. Їй загрожує до 5 років ув’язнення. Надалі вона перебуватиме під наглядом поліції, їй заборонили виїжджати з Польщі.

Нагадаємо, у Україні масово розповсюджують фальшиві долари. Їх можна купити в Інтернеті за лічені хвилини. Шахраї навіть відкривають «обмінники», які ззовні схожі на звичайні пункти обміну, але насправді розповсюджують лише фальшиву валюту.

До слова, кількість незаконних дій з платіжними картками протягом 2023 року зросла на чверть та становила 272 тис. операцій. Сума збитків від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила майже 833 млн гривень.

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Теги: прикордонники Польща документи жінка

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