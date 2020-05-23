На Вінничині авто влетіло у дерево, постраждали шестеро людей



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На Вінничині сталася ДТП

Водія та пасажирів госпіталізували в лікарнюс

У Вінницькій області в у Літинському районі 23 травня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Ford Explorer. В результаті аварії до лікарні потрапили водій авто та п’ятеро його пасажирів. Про це повідомили у поліції Вінниччини.

«Близько 4 години на автодорозі М-12 сполученням Стрий-Кропивницький-Знам’янка, неподалік с. Петрик 35 – річний водій автомобіля Ford Explorer, мешканець Миколаївської області не впорався з керуванням, з’їхав з дороги в кювет, де зіткнувся з деревом», – йдеться у повідомленні.

У результаті автопригоди водій іномарки та п’ятеро його пасажирів, віком від 18 до 51 років, жителі Херсонської області, отримали різного ступеня тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Вінницької міської клінічної лікарні.

За попередньою інформацією, водій позашляховика з пасажирами їхали до кордону з Республікою Польща. Слідчими призначено ряд експертиз, після проведення яких будуть встановлені остаточні причини дорожньо-транспортної пригоди.

Водій автомобіля освідуваний, він тверезий. Транспортний засіб поміщений на арештмайданчик.

За цим фактом слідством відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до 8 років позбавлення волі. Проводиться розслідування.

Нагадаємо, у четвер, 21 травня, увечері на вулиці Шота Руставелі в центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів Audi.