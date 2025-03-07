Нагадування про хвилину мовчання у Києві вирішено зробити більш помітним

Хонда: «Свобода має ціну, і хвилина мовчання нагадує нам про тих, хто заплатив найвищу»

У Києві впровадять нагадування про хвилину мовчання на засобах зовнішньої реклами та рекламних засобах, розміщених у метрополітені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву заступниці голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марини Хонди.

«Щоранку о 9:00 українці хвилиною мовчання вшановують загиблих Героїв та Героїнь України. Свобода має ціну, і хвилина мовчання нагадує нам про тих, хто заплатив найвищу», – йдеться у повідомленні.

Хонда зазначила, що невдовзі це нагадування стане ще більш помітним – у Києві інформаційні повідомлення про загальнонаціональну хвилину мовчання з’являться на засобах зовнішньої реклами та рекламних засобах, розміщених у метрополітені.



«На засіданні Координаційної ради з підготовки та впровадження Концепції меморіалізації у Києві презентували та обговорили пропозиції щодо візуалізації цього проєкту. Далі – етап впровадження. Дякуємо всім, хто долучився до практичної частини розробки, хто підтримав ініціативу та сприятиме її реалізації», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Київ унормував правила проведення хвилини мовчання. Однак столиця не завмиратиме щодня рівно о дев'ятій як Львів, бо хвилина мовчання у мегаполісі має свої особливості та складнощі. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомила депутатка Київради, голова комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха. Депутатка розповіла, що Київ почав напрацьовувати додаткові механізми для проведення щоденної хвилини мовчання на вшанування пам’яті загиблих у російсько-українській війні після того, як кияни підтримали відповідну електронну петицію.

19 лютого, у столичному метрополітені вперше пролунало оголошення, яке щоранку нагадуватиме про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування пам’яті загиблих Захисників і Захисниць та мирних жителів України. Про це повідомляє пресслужба Київради. Як повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Роман Лелюк, трансляція оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання розпочалась сьогодні о 9:00 на 19 станціях київського метрополітену глибокого залягання, де є система автоматичного оповіщення пасажирів. За його словами, на тих станціях підземки, де з технічних причин неможливо транслювати оголошення та відображати візуальну частину на моніторах чи екранах, будуть розміщені інформаційні матеріали.

До слова, у мобільному застосунку Київ Цифровий сповіщення про загальнонаціональну хвилину мовчання з’явились ще 31 січня 2025 року. Охочі отримувати звукові нагадування мають активувати ці сповіщення в застосунку.