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У Києві сталась смертельна ДТП за участі трьох автівок

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Києві сталась смертельна ДТП за участі трьох автівок
Розтрощений автомобіль після аварії в Києві
фото: Нацполіція

Наразі відомо про одного травмованого та одного загиблого внаслідок аварії

Пізно ввечері 7 березня у Києві сталась смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

7 березня близько 23:00 на вулиці Набережно-Хрещатицька, у Подільському районі столиці сталась аварія. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення трьох автівок щонайменше один чоловік зазнав травм та ще один загинув на місці.

У Подільському районі столиці сталась аварія
У Подільському районі столиці сталась аварія
фото: Нацполіція

«Правоохоронці продовжують працювати на місці події, вирішується питання щодо правової кваліфікації», – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що 4 березня на площі Дарницькій у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Honda та Chevrolet, у результаті аварії остання автівка перекинулася. 

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня під час комендантської години в Києві сталась дорожньо-транспортна пригода.  Правоохоронці затримали нетверезого кермувальника KIA, який спричинив ДТП та травмував трьох своїх пасажирів.

Зазначається, що близько 2:00 рухаючись на Берестейському проспекті, 34-річний водій легковика не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем MAN, який рухався у попутному напрямку.

Також в Оболонському районі столиці 25 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого водія позашляховика Dodge.

До слова, 5 березня на Львівщині зіткнувся автобус та вантажівка. Відомо про одного загиблого та 16 травмованих. 

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Теги: аварія ДТП Київ поліція смерть

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