У Києві сталась смертельна ДТП за участі трьох автівок
Наразі відомо про одного травмованого та одного загиблого внаслідок аварії
Пізно ввечері 7 березня у Києві сталась смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.
7 березня близько 23:00 на вулиці Набережно-Хрещатицька, у Подільському районі столиці сталась аварія. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення трьох автівок щонайменше один чоловік зазнав травм та ще один загинув на місці.
«Правоохоронці продовжують працювати на місці події, вирішується питання щодо правової кваліфікації», – йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що 4 березня на площі Дарницькій у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Honda та Chevrolet, у результаті аварії остання автівка перекинулася.
Нагадаємо, у ніч проти 2 березня під час комендантської години в Києві сталась дорожньо-транспортна пригода. Правоохоронці затримали нетверезого кермувальника KIA, який спричинив ДТП та травмував трьох своїх пасажирів.
Зазначається, що близько 2:00 рухаючись на Берестейському проспекті, 34-річний водій легковика не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем MAN, який рухався у попутному напрямку.
Також в Оболонському районі столиці 25 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого водія позашляховика Dodge.
До слова, 5 березня на Львівщині зіткнувся автобус та вантажівка. Відомо про одного загиблого та 16 травмованих.
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