У Києві працює ППО

Залишайтеся в укриттях, у місті працює ППО

У Києві працюють сили ППО по ворожих безпілотниках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

«У столиці на лівому березі та в Голосіївському районі працюють сили ППО», – повідомив Віталій Кличко.

Нагадаємо, у Києві о 23:04 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх жителів столиці терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. Існує загроза БпЛА.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд: