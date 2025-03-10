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У Києві працює ППО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У Києві працює ППО
ППО працює у столиці
фото з відкритих джерел

Залишайтеся в укриттях, у місті працює ППО

У Києві працюють сили ППО по ворожих безпілотниках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

«У столиці на лівому березі та в Голосіївському районі працюють сили ППО», –  повідомив Віталій Кличко

Нагадаємо, у Києві о 23:04 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх жителів столиці терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. Існує загроза БпЛА.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Теги: Віталій Кличко укриття Україна Київ безпілотник

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