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У лікарні помер 12-річний підліток, який отримав ураження струмом на електричці в Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У лікарні помер 12-річний підліток, який отримав ураження струмом на електричці в Києві
12-річний підліток зазнав смертельного травмування на станції «Київ-Волинський»

За життя хлопчика медики боролися майже п'ять діб

12-річний підліток, якого 13 березня 2025 року вразило струмом на даху вагона електрички у Києві, помер у лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

Як повідомила речниця поліції Києва Анна Страшок, лікарня підтвердила, що хлопець помер від отриманих травм.

Повідомляється, що за життя хлопчика медики боролися майже п'ять діб, але врятувати хлопця не вдалося.

Про смерть 12-річного Назара стало відомо 18 березня
Про смерть 12-річного Назара стало відомо 18 березня
скриншот відео

Нагадаємо, 13 березня на станції «Київ-Волинський» 12-річний хлопчик виліз на вагон електрички й на даху його вдарило струмом, тіло охопило полум'я. За словами очевидців, чоловіки намагалися врятувати підлітка, поливали з вогнегасника до приїзду рятувальників. Хлопця з тяжкими опіками госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що в Одесі підлітка смертельно уразило струмом на даху електропотяга. 9 березня, ввечері біля залізничної станції на Балтській дорозі двоє хлопців піднялися на нерухомий потяг, де їх вдарило струмом. Один із них загинув, другому надається допомога. Про подію правоохоронцям повідомив перехожий.

Теги: потяг лікарня Київ дитина

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