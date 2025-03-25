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Виконували замовлення РФ. Двоє чоловіків намагалися підпалити приймальню депутата Київради

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Виконували замовлення РФ. Двоє чоловіків намагалися підпалити приймальню депутата Київради
Зловмисники розбили ломом вікно у приймальні депутата Київради та кинули у приміщення пляшку з запальною сумішшю
фото: Національна поліція України

За вчинене зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі

Поліцейські затримали двох чоловіків, які, за інформацією правоохоронців, на замовлення спецслужб РФ намагалися підпалити приймальню депутата Київради. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва

Зловмисники розбили ломом вікно у приймальні депутата Київради та кинули в середину пляшку з запальною сумішшю
Зловмисники розбили ломом вікно у приймальні депутата Київради та кинули в середину пляшку з запальною сумішшю
фото: Національна поліція

«До столичної поліції надійшла інформація про спробу підпалу приймальні депутата Київської міської ради, розташованої у Подільському районі столиці. На місці події правоохоронці виявили вибите у приміщенні вікно та пляшку з запальною речовиною зі слідами горіння на підлозі», – йдеться у повідомленні.

Лом, яким зловмисники курочили вікно у приймальні депутата Київради
Лом, яким зловмисники курочили вікно у приймальні депутата Київради
фото: Національна поліція України
Сліди горіння на підлозі приймальні
Сліди горіння на підлозі приймальні
фото: Національна поліція України

Повідомляється, що оперативники Подільського управління поліції та столичного главку встановили, що до скоєння злочину причетні двоє чоловіків, віком 25 та 33 років, які нещодавно приїхали до столиці.

Поліцейські затримали паліїв
Поліцейські затримали паліїв
фото: Національна поліція України
За вчинене паліям загрожує до десяти років позбавлення волі
За вчинене паліям загрожує до десяти років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

«Спільники діяли на замовлення представника ворожих спецслужб, який їм обіцяв щедру оплату за виконане завдання. Під його чітким керівництвом зловмисники обрали ціль і на світанку прийшли до приймальні, розбили ломом вікно та кинули в середину пляшку з запальною сумішшю», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали паліїв того ж дня в порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України, а під час обшуку вилучили речові докази, які вказують на їх причетність до вчинення злочину. Примітно, що обіцяних грошей вони так і не отримали, додали у відділі комунікації поліції Києва. 

Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Замах на умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу), а суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За вчинене їм загрожує до десяти років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали дві групи паліїв, які на замовлення російських спецслужб спалили залізничну шафу та сім автомобілів військових. За даними слідства, наприкінці грудня 2024 року, шукаючи підробіток, хлопець отримав повідомлення в Телеграмі з пропозицією за $1 тис. знайти та підпалити автомобіль, який належить військовослужбовцю. 

Також повідомлялося, що російські куратори, що наймали паліїв автівок в Україні, доручили виконавцям нове завдання – виводити з ладу енергетичні об’єкти. Про це йдеться в публікації «Главкома» «Хто палить машини військових? Технології найму, психологічні прийоми та «гонорари».

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Теги: Київ Київрада поліція

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