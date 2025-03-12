«Це має вигляд провокації». Депутатка Київради назвала досі не перейменований об’єкт у центрі столиці

Київська консерваторія з'явилася лише в 1913 році, через 20 років після смерті композитора, а ім’я його отримала у 1940 році

Вікторія Муха: «Київрада ще у лютому 2024 року звернулася до Мінкульту з приводу перейменування Музичної академії»

Національна музична академія України досі носить ім’я композитора Петра Чайковського, який є символом російської культури у світі. Існування закладу з такою назвою у самому серці Києва, де відбувалася Революція Гідності, а зараз прощаються з полеглими у російсько-українській війні воїнами, має вигляд провокації. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявила депутатка Київради, голова комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха.

Депутатка нагадала, що попередниця Національної музичної академії – Київська консерваторія з'явилася лише в 1913 році, через 20 років після смерті композитора, а ім’я його отримала у 1940 році під час відзначення Москвою 100-річного ювілею Чайковського. Тому, пояснює Вікторія Муха, будь-які припущення щодо безпосередньої ролі композитора у заснуванні закладу безпідставні, а присвоєння його імені київській консерваторії є частиною імперської політики, спрямованої на русифікацію та нав’язування культурного впливу.

За словами депутатки, Національна музична академія імені Чайковського, розташована на Майдані Незалежності – місці, яке стало символом боротьби за незалежність та свободу, виглядає сьогодні абсурдно.

«Тут відбувалась Революція Гідності, тут зараз прощаються з воїнами, полеглими у російсько-українській війні. І наявність досі імені Чайковського, що є символом російської культури у світі, має вигляд провокації», – наголошує голова комісії Київради.

Як зазначила Вікторія Муха, академія належить до сфери управління Міністерства культури. Політикиня каже, Київрада ще у лютому 2024 року звернулася до Мінкульту, оскільки після набуття чинності закону «про деколонізацію» це виключно їхня компетенція і це залежить виключно від їхньої волі. З моменту звернення Київради до Мінкульту минув понад рік, однак, за словами депутатки, жодних дій щодо однієї з інституцій, якою опікується міністерство в столиці, не відбулося.

Нагадаємо, відповідно до рішення Київської міської влади пам’ятник письменнику Михайлу Булгакову підлягає усуненню з публічного простору.

До слова, «Київський метрополітен» досі продовжує виконувати роботи з демонтажу комуністичної та радянської символіки на станціях метро. Залишилось провести роботи з демонтажу зображення «серпа та молота» з колійних стін на станції «Майдан Незалежності», панно (медальйони) на пілонах середнього залу станції «Вокзальна» та мозаїчне панно червоноармійця на станції «Палац «Україна». Усі елементи радянської символіки наразі замасковані та не перебувають у публічному доступі