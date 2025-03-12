Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Це має вигляд провокації». Депутатка Київради назвала досі не перейменований об’єкт у центрі столиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Це має вигляд провокації». Депутатка Київради назвала досі не перейменований об’єкт у центрі столиці
Київська консерваторія з'явилася лише в 1913 році, через 20 років після смерті композитора, а ім’я його отримала у 1940 році
фото з відкритих джерел

Вікторія Муха: «Київрада ще у лютому 2024 року звернулася до Мінкульту з приводу перейменування Музичної академії»

Національна музична академія України досі носить ім’я композитора Петра Чайковського, який є символом російської культури у світі. Існування закладу з такою назвою у самому серці Києва, де відбувалася Революція Гідності, а зараз прощаються з полеглими у російсько-українській війні воїнами, має вигляд провокації. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявила депутатка Київради, голова комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха.  

Депутатка нагадала, що попередниця Національної музичної академії – Київська консерваторія з'явилася лише в 1913 році, через 20 років після смерті композитора, а ім’я його отримала у 1940 році під час відзначення Москвою 100-річного ювілею Чайковського. Тому, пояснює Вікторія Муха, будь-які припущення щодо безпосередньої ролі композитора у заснуванні закладу безпідставні, а присвоєння його імені київській консерваторії є частиною імперської політики, спрямованої на русифікацію та нав’язування культурного впливу.

За словами депутатки, Національна музична академія імені Чайковського, розташована на Майдані Незалежності – місці, яке стало символом боротьби за незалежність та свободу, виглядає сьогодні абсурдно.

«Тут відбувалась Революція Гідності, тут зараз прощаються з воїнами, полеглими у російсько-українській війні. І наявність досі імені Чайковського, що є символом російської культури у світі, має вигляд провокації», – наголошує голова комісії Київради.

Як зазначила Вікторія Муха, академія належить до сфери управління Міністерства культури. Політикиня каже, Київрада ще у лютому 2024 року звернулася до Мінкульту, оскільки після набуття чинності закону «про деколонізацію» це виключно їхня компетенція і це залежить виключно від їхньої волі. З моменту звернення Київради до Мінкульту минув понад рік, однак, за словами депутатки, жодних дій щодо однієї з інституцій, якою опікується міністерство в столиці, не відбулося. 

Нагадаємо, відповідно до рішення Київської міської влади пам’ятник письменнику Михайлу Булгакову підлягає усуненню з публічного простору

До слова, «Київський метрополітен» досі продовжує виконувати роботи з демонтажу комуністичної та радянської символіки на станціях метро. Залишилось провести роботи з демонтажу зображення «серпа та молота» з колійних стін на станції «Майдан Незалежності», панно (медальйони) на пілонах середнього залу станції «Вокзальна» та мозаїчне панно червоноармійця на станції «Палац «Україна». Усі елементи радянської символіки наразі замасковані та не перебувають у публічному доступі

Читайте також:

Теги: декомунізація Мінкульт депутат Київ Київрада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Над столицею збивають ворожі БпЛА
У Києві працює ППО
Сьогодні, 01:14
Щоранку о 9:00 українці хвилиною мовчання вшановують загиблих героїв України
Нагадування про хвилину мовчання у Києві вирішено зробити більш помітним
7 березня, 08:30
Найбільш холодним днем зими було 13 лютого, коли температура опустилась до -12,3 ºС
11 рекордів. Цьогорічна зима увійшла до десяти найтепліших в історії Києва
5 березня, 11:33
Погода в Києві 2 березня 2025 року
Столицю накрив густий туман: поліція звернулась з проханням до киян (фото)
2 березня, 10:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
1 березня, 00:06
Президент України напередодні переговорив з іноземними партнерами
Фото Зеленського з партнерами стало вірусним мемом
25 лютого, 13:46
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 лютого, 22:19
До 12:00 16 лютого все відновлять
У одному із районів Києва відсутнє опалення та гаряча вода
16 лютого, 01:56
Юрія Висоцького звинувачено в неетичній поведінці та психологічному тиску
Висоцького, звинуваченого в домаганнях, відсторонено від роботи в університеті Карпенка-Карого
13 лютого, 10:52

Новини

«Це має вигляд провокації». Депутатка Київради назвала досі не перейменований об’єкт у центрі столиці
«Це має вигляд провокації». Депутатка Київради назвала досі не перейменований об’єкт у центрі столиці
Поліція Київщини розслідує побиття 16-річної дівчини у Білій Церкві: деталі
Поліція Київщини розслідує побиття 16-річної дівчини у Білій Церкві: деталі
Шахеди атакували Київщину: виникли масштабні пожежі (фото)
Шахеди атакували Київщину: виникли масштабні пожежі (фото)
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Депутатка Київради пояснила, чому пам’ятник Булгакову буде демонтовано, а меморіальна дошка залишиться
Депутатка Київради пояснила, чому пам’ятник Булгакову буде демонтовано, а меморіальна дошка залишиться
У одній з військових частин Києва викрито схему розкрадання п'яти тонн пального
У одній з військових частин Києва викрито схему розкрадання п'яти тонн пального

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 березня 2025
16K
«Це буде велика біда». Українські військові – про перемир'я, на яке штовхають Україну
14K
Перемовини в Саудівській Аравії. Польський прем'єр звернувся до України та США
14K
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8156
Делегації США та України в Саудівській Аравії оголосили перерву: перші коментарі

Новини

12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
Вчора, 20:58
Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Вчора, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
10 березня, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
10 березня, 03:23

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua