Головна Київ Новини
search button user button menu button

Удар по багатоповерхівці у Києві: поліція повідомила нові подробиці про загиблих та пораненого

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Удар по багатоповерхівці у Києві: поліція повідомила нові подробиці про загиблих та пораненого
Ворожий дрон пошкодив багатоповерхівку у Святошинському районі Києва
фото: Національна поліція України

Поліція зафіксувала наслідки ворожого удару у двох районах столиці

Сьогодні вранці безпілотник поцілив у житловий будинок у Святошинському районі Києва на рівні 20-го поверху, спричинивши займання. Поліцейські разом із рятувальниками загасили пожежу, що виникла внаслідок влучання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

На місце ворожого удару оперативно прибули поліцейські полку поліції особливого призначення № 1, Святошинського управління поліції та наряд реагування поліції охорони. Разом із бійцями ДСНС правоохоронці розгорнули пожежні рукави та приборкали полум’я.

Поліцейські допомогли гасити пожежу у багатоповерхівці
Поліцейські допомогли гасити пожежу у багатоповерхівці
фото: ДСНС Києва
Евакуація жителів будинку
Евакуація жителів будинку
фото: поліція Києва

За даними поліції, під час огляду приміщення виявили тіла двох загиблих людей. Крім того, через удар постраждав 46-річний чоловік, який у момент вибуху проходив повз будинок. Поліцейські надали йому домедичну допомогу, після чого потерпілого госпіталізували.

Пошкоджений окупантами будинок
Пошкоджений окупантами будинок
фото: поліція Києва

Також наслідки атаки фіксують у Деснянському районі столиці – тут через ворожий обстріл згоріли вщент близько 10 автомобілів.

Від удару у Голосіївському районі автівки буквально склалися одна на одну
Від удару у Голосіївському районі автівки буквально склалися одна на одну
фото: поліція Києва
Пошкоджена автівка після ворожої атаки
Пошкоджена автівка після ворожої атаки
фото: поліція Києва

Нагадаємо, російські безпілотники атакували Київ уранці 21 жовтня. Унаслідок атаки зафіксовано влучання та падіння БпЛА у Святошинському, Солом'янському та Деснянському районах столиці. Зокрема, у Святошинському районі дрон влучив у 24-поверховий житловий будинок, де виникло загоряння. Унаслідок влучання загинули двоє людей.

Унаслідок ворожої атаки на енергетичні обʼєкти столиці у Святошинському районі Києва сталися аварійні відключення світла.

Теги: Київ обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уродженка Маріуполя висловилася про життя переселенців у столиці
«Ми виживаємо». Медсестра-переселенка з Маріуполя розповіла про свою зарплату
23 вересня, 14:56
Пошкоджено будівлю Міської клінічної лікарні №1 в Одесі
Росіяни зруйнували частину міської лікарні в Одесі (фото)
24 вересня, 14:29
Історії пацієнтів, яких у Києві врятували кардіохірурги
«Я не міг дихати й спати». Зворушливі історії хлопчика та ветерана після полону, які отримали нові серця
29 вересня, 15:45
Висадка та посадка пасажирів нічного автобусу на зупинках здійснюється на вимогу
Цими вихідними тимчасово змінять маршрут нічні автобуси № 132-Н
25 вересня, 19:00
Чоловік вийшов на карниз, рятуючись від вогню та їдкого диму
«Як 11 вересня у Нью-Йорку»: шокуючі кадри порятунку людей із охопленої вогнем Академії наук
28 вересня, 15:26
Олена Білозерська: «Я з родиною зимуватиму в Києві»
Ексвійськова Білозерська пояснила, чому проігнорувала заклик Кличка виїхати з міста
12 жовтня, 13:24
Інцидент стався 27 вересня на вулиці Теремківській під час проведення мирної акції
Поліція затримала організатора сутичок із правоохоронцями на Теремках
6 жовтня, 15:27
Півтонний боєприпас становив смертельну загрозу для мешканців навколишніх будинків
У Дарницькому районі сапери знешкодили нездетоновану балістичну ракету (фото)
7 жовтня, 14:55
Будівництво метро на Виноградар
Будівництво метро на Виноградар: Аutostrada пояснила, чому засипає котлован
15 жовтня, 10:32

Новини

Росія атакувала Київщину безпілотниками: є загиблий
Росія атакувала Київщину безпілотниками: є загиблий
Удар по багатоповерхівці у Києві: поліція повідомила нові подробиці про загиблих та пораненого
Удар по багатоповерхівці у Києві: поліція повідомила нові подробиці про загиблих та пораненого
Київ перейшов на екстрені відключення світла у трьох районах
Київ перейшов на екстрені відключення світла у трьох районах
Дипломатія в кущах. Який вигляд тепер має покинуте посольство Білорусі в Києві (фото)
Дипломатія в кущах. Який вигляд тепер має покинуте посольство Білорусі в Києві (фото)
Аварійні відключення світла 21 жовтня 2026 року введено у Святошинському районі
Аварійні відключення світла 21 жовтня 2026 року введено у Святошинському районі
У Святошинському районі розгорнуто штаб допомоги постраждалим від атаки РФ
У Святошинському районі розгорнуто штаб допомоги постраждалим від атаки РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
85K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
56K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua