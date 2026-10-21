Удар по багатоповерхівці у Києві: поліція повідомила нові подробиці про загиблих та пораненого

Поліція зафіксувала наслідки ворожого удару у двох районах столиці

Сьогодні вранці безпілотник поцілив у житловий будинок у Святошинському районі Києва на рівні 20-го поверху, спричинивши займання. Поліцейські разом із рятувальниками загасили пожежу, що виникла внаслідок влучання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

На місце ворожого удару оперативно прибули поліцейські полку поліції особливого призначення № 1, Святошинського управління поліції та наряд реагування поліції охорони. Разом із бійцями ДСНС правоохоронці розгорнули пожежні рукави та приборкали полум’я.

Поліцейські допомогли гасити пожежу у багатоповерхівці фото: ДСНС Києва

Евакуація жителів будинку фото: поліція Києва

За даними поліції, під час огляду приміщення виявили тіла двох загиблих людей. Крім того, через удар постраждав 46-річний чоловік, який у момент вибуху проходив повз будинок. Поліцейські надали йому домедичну допомогу, після чого потерпілого госпіталізували.

Пошкоджений окупантами будинок фото: поліція Києва

Також наслідки атаки фіксують у Деснянському районі столиці – тут через ворожий обстріл згоріли вщент близько 10 автомобілів.

Від удару у Голосіївському районі автівки буквально склалися одна на одну фото: поліція Києва

Пошкоджена автівка після ворожої атаки фото: поліція Києва

Нагадаємо, російські безпілотники атакували Київ уранці 21 жовтня. Унаслідок атаки зафіксовано влучання та падіння БпЛА у Святошинському, Солом'янському та Деснянському районах столиці. Зокрема, у Святошинському районі дрон влучив у 24-поверховий житловий будинок, де виникло загоряння. Унаслідок влучання загинули двоє людей.

Унаслідок ворожої атаки на енергетичні обʼєкти столиці у Святошинському районі Києва сталися аварійні відключення світла.