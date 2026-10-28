Викрав авто військового під час тривоги: у Києві затримано 16-річного юнака

Юнак пошкодив блок запалювання, завів двигун і поїхав кататися містом на викраденому авто, розраховуючи справити враження на товаришів

Чоловік повідомив у поліцію, що його ВАЗ зник зі стоянки, поки він перебував в укритті під час ворожої атаки

У Києві під час ракетного обстрілу 16-річний хлопець викрав автомобіль військовослужбовця, щоб похизуватися перед друзями, та вчинив ДТП. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Близько опівночі до правоохоронців звернувся місцевий мешканець – військовослужбовець. Чоловік повідомив, що його ВАЗ зник зі стоянки на проспекті Академіка Палладіна, поки він перебував в укритті під час ворожої атаки.

Оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу Святошинського управління поліції швидко розшукали викрадене авто на одній із вулиць району. Як з’ясувалося, машина потрапила в аварію. Невдовзі правоохоронці встановили особу причетного та затримали його – ним виявився 16-річний школяр.

16-річний школяр підозрюється у викраденні авто військовослужбовця фото: Національна поліція України

За даними слідства, під час повітряної тривоги хлопець прямував до укриття, коли помітив припаркований ВАЗ. Він пошкодив блок запалювання, завів двигун і поїхав кататися містом, розраховуючи справити враження на товаришів.

Юнак пошкодив блок запалювання, завів двигун і поїхав кататися фото: Національна поліція України

Однак під час поїздки неповнолітній зіткнувся з іншим припаркованим автомобілем і втік із місця події.

Юнак катався на викраденій автівці, поки не потрапив у ДТП фото: Національна поліція України

Слідчі Святошинського управління поліції за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили неповнолітньому про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Василькові на Київщині чоловік викрав електромобіль BYD Song Plus, залишений біля будинку з незамкненими водійськими дверима. У салоні зловмисник знайшов ключ-карту та поїхав. 42-річний місцевий житель помітив припарковану машину та скористався тим, що водійські дверцята були незамкнені. Він сів у салон, знайшов у бардачку ключ-карту, завів автомобіль і поїхав.

Також у Святошинському районі Києва перед судом постане чоловік, який під приводом купівлі автомобіля незаконно заволодів чужим транспортом. Як з'ясували правоохоронці, 29-річний чоловік, який раніше вже мав судимість за аналогічний злочин, знайшов на сайті оголошень пропозицію про продаж машини та домовився з власником про огляд. Під час зустрічі зловмисник зробив вигляд, що купує авто, і показав на екрані телефону скріншот нібито здійсненого банківського переказу. Щойно власник відійшов перевірити рахунок, зловмисник сів за кермо, завів двигун та втік з місця події.