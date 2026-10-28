Головна Київ Новини
search button user button menu button

Викрав авто військового під час тривоги: у Києві затримано 16-річного юнака

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Викрав авто військового під час тривоги: у Києві затримано 16-річного юнака
Юнак пошкодив блок запалювання, завів двигун і поїхав кататися містом на викраденому авто, розраховуючи справити враження на товаришів
фото: Національна поліція України

Чоловік повідомив у поліцію, що його ВАЗ зник зі стоянки, поки він перебував в укритті під час ворожої атаки

У Києві під час ракетного обстрілу 16-річний хлопець викрав автомобіль військовослужбовця, щоб похизуватися перед друзями, та вчинив ДТП. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Близько опівночі до правоохоронців звернувся місцевий мешканець – військовослужбовець. Чоловік повідомив, що його ВАЗ зник зі стоянки на проспекті Академіка Палладіна, поки він перебував в укритті під час ворожої атаки.

Оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу Святошинського управління поліції швидко розшукали викрадене авто на одній із вулиць району. Як з’ясувалося, машина потрапила в аварію. Невдовзі правоохоронці встановили особу причетного та затримали його – ним виявився 16-річний школяр.

16-річний школяр підозрюється у викраденні авто військовослужбовця
16-річний школяр підозрюється у викраденні авто військовослужбовця
фото: Національна поліція України

За даними слідства, під час повітряної тривоги хлопець прямував до укриття, коли помітив припаркований ВАЗ. Він пошкодив блок запалювання, завів двигун і поїхав кататися містом, розраховуючи справити враження на товаришів.

Юнак пошкодив блок запалювання, завів двигун і поїхав кататися
Юнак пошкодив блок запалювання, завів двигун і поїхав кататися
фото: Національна поліція України

Однак під час поїздки неповнолітній зіткнувся з іншим припаркованим автомобілем і втік із місця події.

Юнак катався на викраденій автівці, поки не потрапив у ДТП
Юнак катався на викраденій автівці, поки не потрапив у ДТП
фото: Національна поліція України

Слідчі Святошинського управління поліції за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили неповнолітньому про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Василькові на Київщині чоловік викрав електромобіль BYD Song Plus, залишений біля будинку з незамкненими водійськими дверима. У салоні зловмисник знайшов ключ-карту та поїхав. 42-річний місцевий житель помітив припарковану машину та скористався тим, що водійські дверцята були незамкнені. Він сів у салон, знайшов у бардачку ключ-карту, завів автомобіль і поїхав.

Також  у Святошинському районі Києва перед судом постане чоловік, який під приводом купівлі автомобіля незаконно заволодів чужим транспортом. Як з'ясували правоохоронці, 29-річний чоловік, який раніше вже мав судимість за аналогічний злочин, знайшов на сайті оголошень пропозицію про продаж машини та домовився з власником про огляд. Під час зустрічі зловмисник зробив вигляд, що купує авто, і показав на екрані телефону скріншот нібито здійсненого банківського переказу. Щойно власник відійшов перевірити рахунок, зловмисник сів за кермо, завів двигун та втік з місця події.

Читайте також:

Теги: викрадення автомобіль Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навіть та частина західної аудиторії, яка не цікавиться новинами світу, побачити наслідки російського удару по Києву
Удар РФ по Києву сколихнув західні медіа: кадри палаючої Академії наук облетіли світ
29 вересня, 08:09
Реактивний «шахед» здатний розвинути швидкість до 400–650 км/год
Летить зі швидкістю ракети: стало відомо, за скільки реактивний шахед перетинає Київ
29 вересня, 14:51
«Київпастранс» закликав пасажирів стежити за оперативними змінами маршрутів
Транспорт біля Північного мосту повернувся до звичних маршрутів (оновлено)
4 жовтня, 14:04
Наслідки ворожого удару по школі у Солом'янському районі Києва
Удар дрона по школі у Києві: з'явилася інформація про стан дітей та руйнування
1 жовтня, 10:39
Тимчасові зміни у роботі метро пов'язані з діючими обмеженнями на Південному мосту
Обмеження на Південному мосту: як курсують поїзди «зеленої» гілки метро у години пік
6 жовтня, 12:09
Продуктові ярмарки пройдуть у всіх районах столиці
Продуктові ярмарки у Києві 13-18 жовтня: за якими адресами можна зробити покупки
12 жовтня, 19:45
У Києві восьма за день повітряна тривога тривала 24 хвилини
У Києві восьма за день повітряна тривога тривала 24 хвилини
23 жовтня, 14:49
Президент наголосив, що хоче «побудувати кабінет, який може посилити мера, посилити киян, посилити Київ»
Президент пояснив, чому досі не призначений новий голова КМВА
23 жовтня, 09:11
Поліція документує наслідки обстрілу та збирає докази чергового воєнного злочину РФ
Атака балістикою на Київ: серед поранених є медики, руйнування у шести районах (фото)
Вчора, 08:25

Новини

Викрав авто військового під час тривоги: у Києві затримано 16-річного юнака
Викрав авто військового під час тривоги: у Києві затримано 16-річного юнака
На Київщині підлітка вдарило струмом на даху електрички: дитина у лікарні
На Київщині підлітка вдарило струмом на даху електрички: дитина у лікарні
Якість повітря у Києві 28 жовтня 2026 року: на одній із вулиць – небезпечний рівень
Якість повітря у Києві 28 жовтня 2026 року: на одній із вулиць – небезпечний рівень
Київщина: графіки відключення світла 28 жовтня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 28 жовтня 2026 року
Балістична атака на Київ. Пошкоджено автосалони Suzuki та Subaru
Балістична атака на Київ. Пошкоджено автосалони Suzuki та Subaru
Спалювання шин у промзоні: столичне підприємство завдало збитків довкіллю на 3,9 млн грн
Спалювання шин у промзоні: столичне підприємство завдало збитків довкіллю на 3,9 млн грн

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
163K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2026
142K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
76K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
Вчора, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
26 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
25 жовтня, 08:19

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua