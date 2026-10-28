Викрав авто військового під час тривоги: у Києві затримано 16-річного юнака
Чоловік повідомив у поліцію, що його ВАЗ зник зі стоянки, поки він перебував в укритті під час ворожої атаки
У Києві під час ракетного обстрілу 16-річний хлопець викрав автомобіль військовослужбовця, щоб похизуватися перед друзями, та вчинив ДТП. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.
Близько опівночі до правоохоронців звернувся місцевий мешканець – військовослужбовець. Чоловік повідомив, що його ВАЗ зник зі стоянки на проспекті Академіка Палладіна, поки він перебував в укритті під час ворожої атаки.
Оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу Святошинського управління поліції швидко розшукали викрадене авто на одній із вулиць району. Як з’ясувалося, машина потрапила в аварію. Невдовзі правоохоронці встановили особу причетного та затримали його – ним виявився 16-річний школяр.
За даними слідства, під час повітряної тривоги хлопець прямував до укриття, коли помітив припаркований ВАЗ. Він пошкодив блок запалювання, завів двигун і поїхав кататися містом, розраховуючи справити враження на товаришів.
Однак під час поїздки неповнолітній зіткнувся з іншим припаркованим автомобілем і втік із місця події.
Слідчі Святошинського управління поліції за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили неповнолітньому про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Нагадаємо, у Василькові на Київщині чоловік викрав електромобіль BYD Song Plus, залишений біля будинку з незамкненими водійськими дверима. У салоні зловмисник знайшов ключ-карту та поїхав. 42-річний місцевий житель помітив припарковану машину та скористався тим, що водійські дверцята були незамкнені. Він сів у салон, знайшов у бардачку ключ-карту, завів автомобіль і поїхав.
Також у Святошинському районі Києва перед судом постане чоловік, який під приводом купівлі автомобіля незаконно заволодів чужим транспортом. Як з'ясували правоохоронці, 29-річний чоловік, який раніше вже мав судимість за аналогічний злочин, знайшов на сайті оголошень пропозицію про продаж машини та домовився з власником про огляд. Під час зустрічі зловмисник зробив вигляд, що купує авто, і показав на екрані телефону скріншот нібито здійсненого банківського переказу. Щойно власник відійшов перевірити рахунок, зловмисник сів за кермо, завів двигун та втік з місця події.
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