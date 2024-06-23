Аналітики розкрили, про що свідчить активізація наступу росіян на Донеччині

Окупанти збільшили інтенсивність атак на напрямку Торецьк-Горлівка

Армія РФ активізувала наступальні операції в Донецькій області й одночасно зменшила кількість атак на півночі Харківської області. Це може свідчити про підготовку до літнього наступу або його початок. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська збільшили інтенсивність атак на напрямку Торецьк-Горлівка в ніч на 18 червня і підтримували відносно високу інтенсивність атак на цій ділянці з 19 по 22 червня, здобувши кілька тактичних перемог. Окупанти загалом не проявляли активності на цій ділянці фронту протягом усього 2024 року, тому їхня активізація привертає увагу.

Водночас темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області різко знизився в останні дні, особливо у порівнянні з серединою травня цього року.

За оцінками ISW, російське командування вважає, що наступальна операція в Харківській області мала на меті зафіксувати українську живу силу та дефіцитні матеріальні засоби вздовж північного кордону, щоб надати російським військам можливість відновити наступальні операції на інших, більш важливих ділянках театру бойових дій, зокрема, в Донецькій області.

Українські джерела підтвердили, що деякі українські сили передислокували підрозділи на Харківський напрямок з Донецької області, тому російські війська можуть використовувати цю передбачувану слабкість українських позицій для посилення атак, особливо на напрямку Торецьк-Горлівка.

Крім того, російські війська підтримують високу інтенсивність обстрілів у напрямку Часового Яру та навколо Авдіївки після зниження темпів наступу у Харківській області, і можуть незабаром посилити атаки в цьому районі. Це залежить від того, чи російське командування визначить найближчі тижні як сприятливий час для наступу на цих напрямках до того, як українські війська передислокують резерви назад у Донецьку область.

«Українські джерела попереджають, що Росія проведе літній наступ, який, ймовірно, буде зосереджений на сході України, після наступу на півночі, метою якого було розтягнути обмежені ресурси України і нещодавня активізація в Донецькій області може свідчити про підготовку до такого літнього наступу, якщо він ще не розпочався», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, за оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська посилили авіаудари та наземні атаки поблизу Кам’янського Запорізької області, потенційно готуючись до відновлення наступальних дій на цьому напрямку.