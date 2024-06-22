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Росія виводить деякі підрозділи з-під Вовчанська: Сили оборони назвали причину

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росія виводить деякі підрозділи з-під Вовчанська: Сили оборони назвали причину
Сили оборони на Харківщині завдають росіянам втрат у живій силі та техніці
фото з відкритих джерел

Виведення російських підрозділів також фіксують поблизу Липців та Тихого

Деякі російські підрозділи, які наступали на Вовчанськ на Харківщині, виводять на доукомплектування через втрату боєздатності. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в етері телемаратону.

Виведення російських підрозділів також фіксують поблизу Липців та Тихого – їх там розбили українські військові. Водночас росіяни продовжують застосовувати керовані авіабомби та некеровані ракети проти населених пунктів області.

Крім того, Сили оборони на цьому напрямку завдають росіянам втрат у живій силі та техніці – лише за минулу добу російська армія там втратила вбитими або пораненими 60 своїх військових.

«Це свідчить про те, що ворог на тому напрямку призупинив свої активні бойові дії, адже їх не проводилося за минулу добу і на ранок не було», – каже Волошин.

Минулого тижня армія РФ просунулася біля Соколу та в Новоолександрівці Покровського району на Донеччині. 

Нагадаємо, російські війська нещодавно просунулися до каналу Сіверський Донець-Донбас на північ від Часового Яру. За оцінкою аналітиків, якщо російські війська зможуть належним чином використати це просування, вони можуть атакувати Часів Яр з півночі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомлялося, 21 червня, російські загарбники завдали авіаудару по місту Селидове на Донеччині. Унаслідок обстрілу  дві людини загинули та три отримали поранення.

Раніше, 20 червня, в Донецькій області під російський обстріл потрапила група енергетиків.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2024 року
Теги: Донбас армія обстріл військові ворог поранення росіяни Часів Яр

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