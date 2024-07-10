Атака на Київ 8 липня. Кличко повідомив, скільки дітей загинуло

Кличко: «Внаслідок ворожої атаки 8 липня у столиці загинули 33 людини»

Серед загиблих внаслідок ракетної атаки російських військ на Київ 8 липня – п'ятеро дітей, Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«За оновленою інформацією від судмедекспертів, які ідентифікували тіла і фрагменти тіл всіх загиблих, внаслідок ворожої атаки 8 липня у столиці загинули 33 людини. Із них – пʼятеро дітей», – написав Кличко у Telegram.

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Внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит» фото: Михайло Глуховський, glavcom.ua

Нагадаємо, зранку 8 липня росіяни завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню «Охматдит». Внаслідок чого було пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Ці діти проходили лікування у зруйнованій російськими терористами лікарні фото з відкритих джерел

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні «Охматдиту» евакуювали понад 600 пацієнтів.

Раніше повідомлялося, що спеціалісти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ідентифікували понад 30 частин та уламків ракети, якою росіяни вдарили по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції у Facebook.

Також повідомлялося, що крилата ракета повітряного базування Х-101, якою росіяни зруйнували дитячу лікарню «Охматдит» у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про те, що Москві вдається успішно обходити західні санкції. Про це повідомляє Financial Times.

До слова, енергетики відновили електропостачання дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у Києві.